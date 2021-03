Im Januar 2020 war die Corona-Krise noch nicht in Luxemburg angekommen. Dennoch mussten laut Statec mehr Unternehmen Insolvenz anmelden.

Weniger Insolvenzen als im Vorjahr

Im Januar 2020 war die Corona-Krise noch nicht in Luxemburg angekommen. Dennoch mussten laut Statec mehr Unternehmen Insolvenz anmelden.

(mab) - Der Statec verzeichnet im Januar 2021 keinen krisenhaften Anstieg von Insolvenzen aufgrund der Pandemie. Demnach wurden im Januar 120 Unternehmen in Luxemburg für insolvent erklärt. Im Vorjahr waren es 154. „Ein bedeutender Anstieg der Insolvenzen ist im Moment noch nicht zu verzeichnen“, betont der Statec daher. Dennoch liegt die Zahl der Pleiten im Januar 2021 über der der Jahre 2019 (114) und 2018 (80).



Die Zombies sind unter uns Jeder zehnte Betrieb in Luxemburg ist eigentlich nicht lebensfähig, schätzen Experten. Die Corona-Krise könnte die Situation noch verschlimmern.

In der Kategorie „Holdinggesellschaft und Investmentfonds“ gab es mit 41 Insolvenzen die meisten Ausfälle. Der Bereich „Handel, Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern“ ist mit 25 Pleiten am zweitstärksten betroffen. In der Sparte „Spezialisierte, wissenschaftliche und technische Aktivitäten“ mussten 17 Unternehmen schließen. Im Baugewerbe gab es acht Insolvenzen und im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe sieben.

Die Zahl der Insolvenzen könnte allerdings ansteigen, sobald die Pandemie vorbei ist und die staatlichen Beihilfen eingestellt werden. „Angesichts der Corona-bedingt besonderen Situation erwartet Statec in den kommenden Monaten einen Anstieg der Konkurse“, heißt es vom Statistikinstitut.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.