Euro-Geldscheine tragen kaum zur Verbreitung des Virus bei, dies teilt die luxemburger Zentralbank am Dienstag mit.

Wenig Gefahr durch Geldscheine

(TJ) - Euro-Geldscheine kaum zur Verbreitung des Virus bei, dies teilt die luxemburger Zentralbank am Dienstag mit. Es ist wohl nicht auszuschließen, dass Viren auf einem Geldschein einige Zeit überleben, so die Mitteilung, allerdings hätten Studien ergeben, dass in der Praxis andere Gebrauchsgegenstände ( Türklinken, Treppengeländer und Lichtschalter aber auch Bankterminals beispielsweise) ein wesentlich größeres Risiko darstellen, als Geldscheine. Die Verbreitung über Euro-Scheine sei "bedeutungslos" so die BCL weiter.