(las) - Der Hartmetallspezialist Ceratizit steigt mit der Übernahme des baden-württembergischen Unternehmens Komet unter die weltweite Top 5 der Hersteller von Zerspanungswerkzeugen auf. Komet ist seit Donnerstag Teil des Mamer Konzerns, jedoch fehlt noch das grüne Licht des deutschen Kartellamts, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es handelt sich um eine 100-prozentige Übernahme.



„Die enge und langjährige Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen wird auf eine neue Ebene gehoben“, sagte Jacques Lanners, Vorstandsvorsitzender der Ceratizit-Gruppe. Komet, mit Sitz in Besigheim, stellt Werkzeuge zum Drehen, Fräsen und Bohrungsbearbeitung her. Das Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in rund 50 Ländern. Die bestehenden Konzepte zur Sicherung der Arbeitsplätze sollen weitergeführt werden.

Ceratizit setzt auf Wachstum



Komet ergänze die Aktivitäten nicht nur im Zerspanungsbereich, sondern solle auch eine wichtige Rolle in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 innerhalb von Ceratizit übernehmen, heißt es aus Mamer.

Der Luxemburger Global Player hat in den vergangenen Jahre zahlreiche Übernahmen durchgeführt: Anfang des Jahres waren es etwa die deutsche Firma Becker Diamantwerkzeuge und der kalifornische Werkzeughersteller Best Carbide Cutting Tool. Komet ist ist bei weitem die größte Übernahme der letzten beiden Jahre.

Da die Genehmigung des Kartellamts aussteht will das Mamer Unternehmen auf Nachfrage keine Details zu den Bedingungen der Übernahme geben.