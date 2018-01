(ndp) - Luxemburg bekommt ein Labor, in dem in den nächsten Jahren der Weltraum erforscht werden soll. Das meldet am Mittwochmorgen das Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der sich zur Zeit auf Mission in China befindet, hat ein diesbezügliches Abkommen mit dem chinesischen Weltraumforschungsinstitut National Space Science Center (NSSC) unterzeichnet.



Dieses Zentrum ist an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) angeschlossen und ist insgesamt für die Planung und Durchführung aller Forschungsmissionen im Weltraum zuständig.



Das Labor wird als eigenständige Einheit in Luxemburg gegründet und wird Forschungsaktivitäten unter anderem im Bereich "Space Resources" durchführen. In einer ersten Phase wird das Labor mindestens fünf Mitarbeiter in Luxemburg beschäftigen.



Zudem wurde ein Kooperationsabkommen mit der Chinesischen Raumfahrtbehörde (CNSA) unterschrieben. Das Abkommen soll eine Grundlage für die Zusammenarbeit in den Bereichen Regulierung, Gesetzgebung, Wirtschaft und Technik im Bereich Weltraumressourcen sein.