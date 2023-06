Polen setzt auf Kohle, Frankreich pocht auf Unterstützung seiner maroden Atomkraftwerke, Luxemburg und andere Länder lehnen das ab.

Wirtschaft 3 Min.

Energie

Weiterhin uneinig bei Reform des europäischen Strommarktes

Polen setzt auf Kohle, Frankreich pocht auf Unterstützung seiner maroden Atomkraftwerke, Luxemburg und andere Länder lehnen das ab.

(AFP/he) – Die EU-Staaten werden ihre Verhandlungen verlängern, um sich auf eine Reform des europäischen Strommarktes zu einigen. Die Gespräche waren am Montag an mehreren Schlüsselpunkten gescheitert, da Paris und Berlin sich über die Modalitäten der staatlichen Unterstützung für bestehende Atomkraftwerke uneinig waren.

Turmes warnt vor Mogelpackung bei der EU-Strommarktreform Die EU-Energieminister verhandeln am Montag über eine Reform des Strommarktes. Polen pocht auf großzügige Ausnahmen für Kohlekraftwerke.

Anstelle einer vollständigen Neugestaltung, bei der die Strompreise von den Gaspreisen abgekoppelt werden, schlug die Europäische Kommission Mitte März vor, verstärkt auf langfristige Verträge für kohlenstofffreie Energieträger zurückzugreifen, um Unternehmen und Verbraucher vor Marktschwankungen zu schützen und Investitionen in erneuerbare Energien und Kernkraft zu fördern. Die EU-Energieminister versuchten am Montag in Luxemburg vergeblich, eine gemeinsame Position zu dem Text für die Gespräche mit den Europaabgeordneten festzulegen.

Verträge mit staatlich garantiertem Preis

„Es gibt Positionen, die manchmal schwer zusammenzubringen sind“, räumte die schwedische Ministerin Ebba Busch ein, deren Land bis zum 30. Juni die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat. Die Gespräche würden auf der Ebene der Botschafter der EU-27 fortgesetzt, und „wir sind zuversichtlich“, dass sie bis Ende Juni abgeschlossen werden könnten, fügte sie hinzu.

Die EU-27 streiten sich über die Modalitäten von „Differenzkontrakten“ (CFD) mit staatlich garantiertem Preis. Bei diesem Mechanismus muss der Stromerzeuger seine Einnahmen zurückzahlen, wenn der Preis auf dem Großhandelsmarkt über dem garantierten Preis liegt, erhält aber eine Entschädigung, wenn dies nicht der Fall ist.

ArcelorMittals grüne Vision ist in dieser bosnischen Stadt weit weg Der luxemburgische Stahlgigant steht wegen gesundheitsschädlicher Bedingungen seines Werkes in Zenica unter massiver Kritik.

Brüssel hatte vorgeschlagen, dass jegliche öffentliche Unterstützung für neue Investitionen in die kohlenstofffreie Stromerzeugung zwingend über CFDs erfolgen muss. Dies gilt auch für die Kernenergie und bestehende Kraftwerke, wenn es darum geht, ihre Kapazität zu steigern oder ihr Bestehen zu verlängern. Dies ist ein entscheidender Punkt für Frankreich, das auf diese Weise die Sanierung französischer Kernkraftwerke finanzieren könnte. Das Fehlen eines solchen Mechanismus könnte „zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Versorgungssicherheit und der Fähigkeit, unsere Klimaziele einzuhalten“, führen, argumentierte die französische Ministerin für Energiewende, Agnès Pannier-Runacher.

Widerstand gegen die Pro-Atom-Allianz

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck wies auf die Gefahr von „Marktverzerrungen“ zwischen Ländern mit sehr unterschiedlichem Energiemix hin. Und Luxemburgs Energieminister Claude Turmes kritisierte ebenfalls das „riesige Geschenk an die französische Atomindustrie“. Diese, so Turmes, würde dadurch von einem großen Geldsegen profitieren, was die Entwicklung der erneuerbaren Energien behindern könnte.

Die Diskussionen spiegeln die Spaltung zwischen den Staaten der von Paris gegründeten „Pro-Atom-Allianz“, die auf Atomkraft setzt, um ihre Entkarbonisierung zu beschleunigen, und den von Berlin angeführten Ländern, die sich gegen Atomkraft aussprechen, wider.

Energiekommissarin Kadri Simson erinnerte am Montag daran, dass die CFDs unter den EU-Rahmen für staatliche Beihilfen fallen, der von Brüssel überwacht wird. Das Kabinett von Pannier-Runacher verteidigte sich und erklärte, es sei offen für Mechanismen, um eine Überkompensation von EDF zu verhindern.

EU will Mechanismus gegen Stromknappheit

Ein weiterer Streitpunkt ist die Verwendung der Einnahmen aus den CFDs, die die Kommission vorgeschlagen hatte, um sie an die Kunden auf der Grundlage ihres Verbrauchs zu verteilen. Paris hatte sich für eine „einheitliche“ Umverteilung ausgesprochen, um „Marktverzerrungen“ zu vermeiden. „Wir brauchen mehr Flexibilitäten“, um die Industrie deutlicher zu entlasten, argumentierte Habeck dagegen.

Luxemburg ist gegen die Erweiterung des Atomkraftwerks Cattenom Geht es nach dem Bürgermeister von Cattenom, sollen auf dem Standort zwei weitere Atommeiler der neuen Generation errichtet werden.

Auch die von Spanien geforderte Möglichkeit, die Deckelung der Einnahmen aus erneuerbaren Energien und Atomkraft, deren Produktionskosten weit unter dem Marktniveau liegen, zu verlängern, bleibt umstritten. Diese Krisenmaßnahme wurde 2022 verabschiedet, aber ihre Verlängerung könnte nach Ansicht von Brüssel Investoren abschrecken. Die EU-Kommission will „Kapazitätsmechanismen“ verallgemeinern, bei denen der Staat die verfügbare Kapazität eines Kraftwerks vergüten kann, um seine Aufrechterhaltung zu garantieren und sich so gegen eine Stromknappheit zu schützen.

Kohle mit Klimazielen unvereinbar

Polen fordert, dieses Instrument vorübergehend auf Kohlekraftwerke anzuwenden, von denen es stark abhängig ist. „Wenn ein Land in (Energie-)Gefahr ist, sind es alle“, argumentiert Polens Klimaministerin Anna Moskwa. Für viele Staaten, zu denen auch Luxemburg, Deutschland und Belgien gehören, wäre das aber das Überschreiten einer roten Linie, da ein solcher Vorstoß aus ihrer Sicht mit den europäischen Klimazielen unvereinbar ist.

Man müsse in einer Krisensituation „die Realitäten jedes Landes berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, seine Bevölkerung mit Energie zu versorgen“ meint dazu die französische Ministerin. Die NGO Greenpeace und die Koalition Climate Action Network jedoch zeigten sich alarmiert über eine mögliche Unterstützung von Paris für diesen „klimaschädlichen Vorschlag“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.