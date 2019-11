Boeing kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Nach dem Debakel mit der 737 Max droht nun auch Ungemach mit der 787.

Weiteres Problem für Boeing

(TJ) - Als ob Boeing mit der 737-Max-Baureihe, die wegen Softwareproblemen immer noch "gegrounded" ist - also nicht fliegen darf - kommen nun auch möglicherweise Schwierigkeiten mit dem Langstreckenjet 787 Dreamliner hinzu.

Wie die BBC am Mittwoch meldet, hat John Barnett, ein langjähriger Ingenieur des Flugzeugbauers die Konzernleitung vor drei Jahren auf Probleme mit der Sauerstoff-Notversorgung hingewiesen.

25 Prozent Ausfälle

2016 hatte er entdeckt, dass die Sauerstoffflaschen, die im Fall eines Druckverlustes in großer Höhe die Versorgung der Notfallmasken mit dem lebenswichtigen Gas garantieren, sich nicht richtig entleerten.

Konkret habe ein Viertel der Flaschen schlichtweg versagt. Barnett sagt, er habe die Konzernführung davon in Kenntnis gesetzt, reagiert habe der Hersteller aber nicht. Daraufhin habe er (Barnett) 2017 das Unternehmen - offiziell aus gesundheitlichen Gründen - verlassen.

Barnett sagt weiter, er habe bereits beim Produktionsauftakt vor zehn Jahren beobachtet, wie man in großer Eile Änderungen an der Produktion in die Wege geleitet habe - scheinbar auf Kosten der Sicherheit.



Gegendarstellung

Boeing bestreitet die Aussagen des Ingenieurs. Man habe bei einigen Flaschen Probleme festgestellt. Diese seien allesamt ausgewechselt worden und der Zulieferer habe mit Modifikationen an den Behältern reagiert.