Weitere Schweizer Bank greift zu

Marco MENG Durch Zukäufe haben in den letzten Jahren Geldhäuser aus der Schweiz ihre Präsenz in Luxemburg deutlich erhöht. Jetzt greift auch die Bank Reyl zu und übernimmt hier die Öhman Bank.

Das Privatbankgeschäft in Luxemburg bleibt interessant für Schweizer Geldhäuser. Die Bank Reyl mit Hauptsitz in Genf übernimmt die schwedischstämmige Öhman Bank Luxembourg mit rund 30 Mitarbeitern, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte.



„Für Reyl ist diese Übernahme eine geografische und kulturelle Ergänzung“, begründet Reyl-CEO François Reyl die Übernahme.



„Die Öhman Bank S.A. Luxembourg ist eine gut etablierte Privatbank mit einem erstklassigen Managementteam", so Reyl weiter. Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in Luxemburg verstärken zu können. Dies erlaubt uns, unsere europäische Drehscheibe zu entwickeln und unsere Kundenbasis in einer Region zu diversifizieren, die für ihre erfolgreichen Unternehmer und fachkundigen Anleger bekannt ist."



Reyl ist seit 2009 in Luxemburg mit zwei Tochterunternehmen aktiv. Mit der Übernahme steigern die Genfer ihr verwaltetes Vermögen eigenen Angaben zufolge um rund 800 Millionen Euro und weiten ihre Präsenz in der EU aus. Die Transaktion soll nach Zustimmung der Behörden im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.



Für schweizerische Banken gilt der Finanzplatz Luxemburg als Tor in den Euroraum. Darum haben zuletzt Geldhäuser wie die schweizerische Sarasin und die Bank Julius Bär andere Institute oder Teile davon im Großherzogtum übernommen. Letztes Jahr kaufte die schweizerische EFG International die UBI Banca International (Luxembourg).