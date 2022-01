Weihnachtsgeschäft beschert Apple Rekordumsatz

11 Milliarden Dollar verdient Neue iPhones treiben Apple-Gewinn in die Höhe

Das Geschäft mit dem iPhone boomt. Weil China in diesem September zu den ersten Ländern gehörte, in denen die Varianten 6s und 6s Plus auf den Markt kamen, stiegen die Gewinne von Apple zuletzt deutlich an. Doch sind damit auch Sorgen verbunden.