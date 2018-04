In Luxemburg machen Frauen nur 12,5 Prozent der Beschäftigten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien aus.

Weibliches Interesse am Technologiesektor ist weiterhin gering

Mara BILO

Am Donnerstag findet in Luxemburg der „Girls in ICT Day“ statt. Die Veranstaltung, die im Lycée des Arts et Métiers organisiert wird, bietet jungen Mädchen die Möglichkeit, die Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) durch verschiedene Workshops zu entdecken. Im Anschluss an die Workshops findet eine Konferenz statt, bei der Frauen über ihre Erfahrungen im Technologiebereich berichten. Zu dieser Gelegenheit werden die EU-Justizkommissarin Vera Jourová, die Ministerin für Chancengleichheit Lydia Mutsch und der Bildungsminister Claude Meisch anwesend sein.

Auf dem europäischen Arbeitsmarkt sind insgesamt nur wenig Frauen im IKT-Bereich beschäftigt. Eine gestern veröffentlichte Studie des europäischen Statistikamts Eurostat weist auf einen europäischen Durchschnitt von 17,2 Prozent hin (Stand: 2017). Das entspricht einer Gesamtzahl von 1,4 Millionen Frauen (von 8,4 Millionen im IKT-Bereich Beschäftigten insgesamt). Mit einem Anteil von 12,5 Prozent schneidet Luxemburg im Vergleich relativ schlecht ab. Eine ähnliche Beobachtung lässt sich auch in Hinsicht auf den

Anteil an weiblichen Studierenden im IKT-Sektor machen. Denn: Der europäische Durchschnitt liegt bei 16,7 Prozent (Stand: 2016), der luxemburgische aber bei weniger als zehn Prozent. Nur die Niederlande (sechs Prozent) und Belgien (acht Prozent) schneiden schlechter ab.





Der „Girls in ICT Day“ Die Initiative „Girls in ICT Day“ wird von dem Weltnachrichtenverein (aus dem Englischen International Telecommunication Union – kurz: ITU) organisiert. Diese Organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf beschäftigt sich mit unterschiedlichen Aspekten der Telekommunikation und zielt darauf ab, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mädchen und Frauen ermutigt werden, sich mit Informations- und Kommunikationstechniken zu befassen. Am vierten Donnerstag im April wird deswegen jedes Jahr eine Reihe von Veranstaltungen weltweit organisiert. Nach Angaben der ITU haben bis jetzt mehr als 300 000 Frauen in über 166 Ländern an solchen Events teilgenommen. In Luxemburg ist die Organisation „Women in Digital Empowerment“ (WIDE) für die Einbeziehung von Frauen im Technologiebereich zuständig.