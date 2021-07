Wegen zu hoher Schadstoffemissionen soll der Stahlriese 30.000 Euro an französische Umweltverbände zahlen.

Wegen Umweltverschmutzung

Gericht verurteilt ArcelorMittal zu Schadensersatz

Wegen zu hoher Schadstoffemissionen soll der Stahlriese 30.000 Euro an französische Umweltverbände zahlen.

Ein französisches Gericht hat ArcelorMittal am Dienstag zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 30 000 Euro wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Schadstoffemissionen in seiner Fabrik in Fos-sur-Mer verurteilt. Den Betrag muss das Unternehmen an „France Nature Environnement zahlen”.

In einer Stellungnahme sagte der Stahlgigant, man werde diese Entscheidung im Detail prüfen und sich das Recht vorbehalten, Berufung einzulegen. Geklagt hatten Naturschutzverbände, die 111.000 Euro von dem Konzern gefordert hatten. Sie warfen ArcelorMittal vor, „die Umwelt und insbesondere die Luftqualität und die Gesundheit der Anwohner ernsthaft zu schädigen“, in einem Wohnbereich, in dem „sie bereits einer sehr hohen Luftverschmutzung ausgesetzt sind“.

Bei der Anhörung Mitte Mai hatte der Anwalt Mathieu Victoria argumentiert, dass das Stahlwerk Fos-sur-Mer die gesetzlich festgelegten Grenzwerte für den Ausstoß von Benzol, Schwefeldioxid und Stickoxide zwischen 2013 und 2018 nicht eingehalten habe. Das Unternehmen sei in diesem Zeitraum mehrfach von den Behörden wegen Überschreitungen angemahnt worden, insbesondere wegen Benzol (bis zum zehnfachen des zugelassenen Emissionswertes) oder Feinstaub (mit einer Überschreitung von fast 100 Prozent), sagt die Organisation France Nature Environnement.

„Im Zeitraum 2010-2020 wurden unsere Emissionen stark reduziert: Minus 45 Prozent für Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid, -70 Prozent für Staub und –85 prozent für Dioxine“, argumentiert ArcelorMittal, das CO2-Neutralität im Jahr 2050 anstrebt, in einer Pressemitteilung am Dienstag.

In den Jahren 2018 und 2019 reichten Anwohner des Industriegebiets Fos-sur-Mer außerdem eine Beschwerde gegen ArcelorMittal und andere Hersteller wegen „Gefährdung des Lebens anderer“ und „Störung der Nachbarschaft“ wegen der von ihnen verursachten Umweltverschmutzung ein.

