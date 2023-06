Die klassischen Einmachgläser haben das deutsche Traditionsunternehmen berühmt gemacht. Nun ist der Hersteller pleite.

Ans Eingemachte

Weck meldet Inslovenz an

(he) - Wenn der Name eines Produkts stellvertretend für eine ganze Gattung steht, dann hat man es als Unternehmen geschafft: „Tempo“ beispielsweise hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch längst als Synonym für Papertaschentücher etabliert. Mit „Jeep“ wurde über Jahrzehnte hinweg nahezu jedes geländetaugliche Fahrzeug beschrieben, bevor es das SUV gab. Und wenn man vom „Einwecken“ spricht, so verdankt man diese Bezeichnung dem baden-württembergischen Hersteller Weck, 1900 gegründet von Georg van Eyck und Johann Weck.

Patentiertes Verfahren vom Erfinder gesichert

Letzterer hat das Verfahren, mit dem über Generationen hinweg Obst und Gemüse in den Einmachgläsern konserviert, zwar nicht erfunden, dafür aber das vom deutschen Chemiker Rudolf Rempel acht Jahre zuvor patentierte Verfahren durch den Kauf des Patents gesichert.

Damit nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf, die nun am Amtsgericht in Karlsruhe möglicherweise auf ihr Ende zusteuert. Wie mehrere deutsche Medien berichten, wurde dort nämlich ein Insolvenzantrag eingereicht. Angaben zu den Gründen für die Insolvenz machte das Unternehmen bislang aber nicht.

Insolvenz trotz kleiner Renaissance

Das deutsche Finanzmedium „Wirtschaftswoche“ vermutet, dass der massive Kostenanstieg der vergangenen Monate einer der Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten der Traditionsmarke sein könnte. Zwar hatte der Boom des Einweckens - das es als Wort sogar in das deutsche Sprachlexikon Duden geschafft hat - bereits vor einigen Jahrzehnten spürbar nachgelassen, doch führte in jüngster Zeit nicht zuletzt auch der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und weniger Einwegverpackung zu einer kleinen Renaissance der Gläser. Wie es jetzt mit dem Unternehmen weitergeht, ist noch völlig offen.

