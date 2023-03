Die bisherige Amtsinhaberin Christianne Wickler hat ihren Rücktritt erklärt. Nachfolger soll Tom Weisgerber werden.

Personalie

Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats bei Cargolux

(he) - Nach nur zwei Jahren im Amt tritt Christianne Wickler von ihrem Posten als Vorsitzende des Cargolux-Verwaltungsrats zurück. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, wird die Präsidentin des Gremiums bei der am 26. April 2023 stattfindenden Jahreshauptversammlung der Luftfrachtgesellschaft ihr Amt offiziell abgeben.

Tom Weisgerber soll Wickler beerben. Foto: Guy Jallay

Die Entscheidung von Wickler, ihr Mandat niederzulegen, sei darauf zurückzuführen, dass sie sich angesichts der gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Lage mehr ihren geschäftlichen Aktivitäten widmen wolle, teilt Cargolux mit. Nachfolger soll auf Grundlage eines einstimmigen Beschlusses der Aktionäre Tom Weisgerber, oberster Regierungsberater des Mobilitätsministeriums und Aufsichtsratschef bei Lux-Airport, werden.

Die Ernennung der Geschäftsfrau Wickler zur Verwaltungsratspräsidentin, die seinerzeit die Nachfolge des überraschend verstorbenen Paul Helminger (DP) übernahm, war durchaus umstritten. Besonders ihre anfängliche Mitarbeit auf der Internetseite expressis-verbis.lu, die zum Teil zweifelhafte Theorien über die Corona-Pandemie verbreitet hatte, sorgte für Kritik.

Transportminister François Bausch jedoch verteidigte die Ernennung der früheren Grünen-Politikerin, die kurze Zeit auch als Abgeordnete im Parlament war, trotz dieser Kritik. Wickler sei eine Frau mit Erfahrung in der Wirtschaftswelt und ganz besonders im Logistikbereich, so der Minister vor zwei Jahren in einem Radiobeitrag.

