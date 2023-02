Der Luxemburger Standort soll im Konzern eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Produkte einnehmen, hofft das Wirtschaftsministerium.

Webasto errichtet neue Produktionslinie in Grevenmacher

(ThK) – Der Autozulieferer Webasto aus Grevenmacher baut eine neue, umweltfreundlichere Produktionslinie für Hightech-Glas. Das bestätigt das Wirtschaftsministerium, das das Projekt finanziell unterstützt, am Montag in einer Pressemitteilung.



Die neue Produktionslinie, die Ende 2024 in Betrieb genommen werden soll, werde dem Unternehmen eine signifikante Energieeinsparung ermöglichen und somit einen großen Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen leisten, schreibt das Ministerium. Die staatliche Unterstützungsleistung fließt im Rahmen des Förderprogramms „Investment aid for energy efficiency measures“.

Forschung und Entwicklung in Luxemburg

Im August des vergangenen Jahres hatte das deutsche Unternehmen Webasto den Standort in Luxemburg übernommen, der bis dahin unter Carlex Glass Luxembourg firmierte. Derzeit arbeiten in Grevenmacher etwa 500 Menschen für das Unternehmen. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Herstellung von Automobilverglasungen. Webasto Luxembourg verfügt außerdem über eine Forschungs- und Entwicklungseinheit, die sich mit Produktions- und Fertigungsmethoden befasst.

„Mit dieser Investition bestätigt Webasto sein Interesse an seinem luxemburgischen Standort und sein Vertrauen in die Zukunft des Standorts“, sagte Wirtschaftsminister Franz Fayot bei einem Unternehmensbesuch am Montag. „Die luxemburgische Einheit in Grevenmacher spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der F&E- und Engineering-Aktivitäten des Konzerns im Bereich Glas. Diese Investition passt perfekt zu unserer Politik der wirtschaftlichen Entwicklung, die auf die Anwendung nachhaltiger Technologien in der Industrie 4.0 abzielt.“

Weltweit beschäftigt Webasto rund 15.700 Mitarbeiter an über 50 Standorten.

