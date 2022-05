Ab 2023 sollen die Etiketten alle Inhaltsstoffe auflisten und auch die Kalorien je Glas Bier, Wein oder Spirituose angeben.

Wie bei Zigaretten

Was Warnhinweise auf Weinflaschen für Winzer bedeuten

(mab) – Seit 2003 gibt es Warnhinweise auf Zigarettenpackungen. Für alkoholische Getränke plant die Europäische Union (EU) etwas Ähnliches. Ab 2023 sollen die Etiketten alle Inhaltsstoffe auflisten und auch die Kalorien je Glas Bier, Wein oder Spirituose angeben. Details dazu sollen 2022 geklärt werden. Doch noch sind viele Fragen offen.

Für die Winzer sei das ein großer Aufwand, kritisiert der ADR-Abgeordnete Jeff Engelen in einer parlamentarischen Anfrage an das Gesundheitsministerium und das Landwirtschaftsministerium.

Die Winzer seien bereits 2017 über das Vorhaben der EU informiert worden, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Die Europäische Kommission hätte aber in der Tat noch kein Projekt über die genauen Anforderungen an die Etiketten vorgeschlagen, so die Antwort.

