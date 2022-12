Seit dem historischen Durchbruch am Dienstag ist die Kernfusion als Energie-Allheilmittel in aller Munde. Aber was ist das überhaupt?

Fragen zum Durchbruch

Was sind die Vorteile der Kernfusion?

US-Forscher berichten von Durchbruch bei Kernfusion Erstmals ist Wissenschaftlern in den USA das Verschmelzen von Atomkernen mit einem Energiegewinn gelungen.

(Bloomberg/dme) - Am Dienstag teilte US-Energieministerin Jennifer Granholm mit, dass Wissenschaftlern in den USA ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen ist. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen, als verbraucht, so Granholm. „Einfach ausgedrückt, ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“.

Wo liegt der Unterschied zu aktuellen Kernkraftwerken?

Alle bestehenden Kernkraftwerke arbeiten mit der Kernspaltung - der Aufspaltung von Atomen - und nicht mit der Kernfusion, bei der die Atome miteinander verschmolzen werden.



Welche Rohstoffe werden im Vergleich zur Kernspaltung benötigt?

Bei der Kernspaltung wird mit Uranpellets gearbeitet, die in langen Metallstäben stecken. Das Uran muss abgebaut und aufbereitet werden, und nach seiner Verwendung bleibt es Tausende von Jahren radioaktiv. Wenn es nicht wiederaufbereitet wird, muss dieser Abfall jahrzehntelang sorgfältig gelagert und überwacht werden.



Bei der Kernfusion hingegen werden zwei Isotope des Wasserstoffs, des am häufigsten vorkommenden Elements im Universum, als Brennstoff verwendet. Eines der Isotope, Deuterium, ist im Meerwasser leicht verfügbar. Das andere, Tritium, kann hergestellt werden, indem Lithium - das gleiche Metall, das in Batterien verwendet wird - Neutronen ausgesetzt wird. Bei der Fusion werden diese beiden Wasserstoffisotope zu Helium verschmolzen, ohne dass dabei langlebige Abfälle entstehen. Ein ähnlicher Prozess bringt unsere Sonne zum Leuchten, es stecken also gewaltige Energien in dem Prozess.



Gibt es dabei keine Radioaktivität?

Doch, die Neutronen aus der Reaktion machen im Laufe der Zeit die Reaktormaterialien selbst radioaktiv, allerdings mit einer viel kürzeren Halbwertszeit als die Abfälle aus einer Kernspaltungsanlage.

Wirklich klimafreundlich ist die Kernfusion dadurch aber nicht, jedoch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Kernspaltung.

Ist eine Kernschmelze wie in Fukushima möglich?

Befürworter sagen, dass die Arten von Fusionsreaktoren, die derzeit entwickelt werden, auch nicht schmelzen könnten, wie es etwa 2011 im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi der Fall war. Um die Zündung in den Reaktoren zu erreichen, wird eine enorme Menge an Energie benötigt. Wenn also etwas den Prozess stört, wird er einfach gestoppt und nicht in einer Durchlaufreaktion fortgesetzt.



Wie realistisch ist die Energiegewinnung aus Fusionsenergie?

Der Durchbruch, den das US-Energieministerium am Dienstag bekannt gab, betraf die kurzzeitige Zündung einer einzelnen Brennstoffkapsel - nicht etwas, mit dem ein Kraftwerk betrieben werden kann.

„Es gibt sehr große Hürden, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Technologie“, sagte Kimberly Budil, Direktorin des Lawrence Livermore National Laboratory, wo der Meilenstein erreicht wurde. „Dies ist eine einzige Zündkapsel, ein einziges Mal.“ Die kommerzielle Nutzung könnte noch Jahrzehnte entfernt sein.





