Was das Corona-Virus für Reisende aus Luxemburg bedeutet

Sarah CAMES Seinen Ursprung hat es in China, mittlerweile grassiert das Corona-Virus auch in Europa. Für Reisende stellt sich die Frage: Wie ist meine Reise abgesichert und wer zahlt, wenn ich sie nicht antreten will?

In Italien sind bisher sieben Todesopfer zu beklagen, vor allem die norditalienische Lombardei ist betroffen. Im österreichischen Tirol wurden am Dienstag zwei Infizierungen bestätigt, und auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa sitzen derzeit vier Luxemburger in einem Hotel fest, nachdem ein Tourist aus Italien dort positiv auf das Virus getestet wurde. Laut spanischen Medien soll die Erkrankung mittlerweile auch bei der Ehefrau des Infizierten festgestellt worden sein. Für viele Reisende stellt sich nun die Frage: Wie ist meine Reise abgesichert, und vor allem: Wer kommt im Fall einer Stornierung für die Kosten auf? Zunächst muss hier zwischen zwei Fällen unterschieden werden: Pauschalreisen und Individualbuchungen ...