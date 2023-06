Die Föderation, die heute 23 Mitgliedsverbände vertritt, ist er einer der größten Arbeitgeberverbände des Landes.

Wirtschaftsverband

Warum sich der Handelsverband clc umbenennt

(MeM) - Gegründet 1909 hieß er seit 1980 Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc). Jetzt gab sich der Verband, der mehr als nur den Handel vertritt, eine neue Identität mit dem Namen „Luxembourg Confederation“.

„Ursprünglich gegründet, um den Handel zu vertreten, hat sich diese Unternehmensorganisation zu einer Konföderation von Berufsverbänden entwickelt, die Unternehmen aus den Sektoren Dienstleistungen, Handel und Transport eine Stimme verleiht“, erklärt der Verband, der heute 23 Mitgliedsverbände und über 1.800 angeschlossene Unternehmen vertritt. Damit ist er einer der größten Arbeitgeberverbände des Landes.

„Für uns war es entscheidend, dass unsere neue visuelle Identität die Art und Weise widerspiegelt, wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben und wen wir repräsentieren“, sagt Carole Muller, Präsidentin von Luxembourg Confederation, die auf der Generalversammlung am Dienstag für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt wurde. Luxembourg Confederation besteht aus Unternehmen in drei wichtigen Wirtschaftssektoren: Dienstleistungen, Handel und Transport.

