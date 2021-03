Heimische Produzenten sollen ihre Ware für den Supermarkt erst an die Muttergesellschaft im Ausland liefern, bevor diese hier verkauft wird.

Warum Luxemburger Produkte auch aus dem Ausland kommen

(mab) - Regionale Produkte sind einer der großen Trends in der Krise. Konsumenten legen Wert auf kurze Lieferketten und versuchen ganz bewusst, heimische Produzenten zu unterstützen. Offenbar heißt „made in Luxembourg“ aber nicht immer, dass die Wege auch wirklich kurz sind.

Erst ins Ausland, dann wieder zurück

Die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto-Gaasch richtet sich an das Wirtschaftsministerium. Denn ihren Informationen zufolge soll es ausländische Supermarktketten geben, die die Lieferketten unnötig verlängern:

„So müssen manche Luxemburger Produzenten, deren Ware in den Supermärkten hierzulande verkauft wird, ihre Produkte an die Muttergesellschaft im Ausland liefern – bevor jene Produkte wieder zurück nach Luxemburg transportiert und hier verkauft werden“, schreibt sie in einer parlamentarischen Anfrage.

Das Ministerium antwortet, bei den beschriebenen Geschäftspraktiken handele es sich um privatwirtschaftliche Beziehungen, daher seien die Behörden nicht berechtigt, Vorschriften zu machen.

