Warum die Gäste lieber auf den Terrassen bleiben

Marlene BREY Seit Sonntag dürfen Besucher von Cafés und Restaurants wieder im Innenbereich Platz nehmen. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test.

Es ist das perfekte Wetter für einen Testdurchlauf in der Gastronomie: Mal scheint die Sonne auf die Terrassen von Luxemburg-Stadt, dann wird der Himmel dunkel, Wind zieht auf und es beginnt zu regnen. Bei wechselhaften Bedingungen zeigt sich: Die Mehrzahl der Gäste in Restaurants und Cafés bleibt trotz widriger Umstände lieber draußen.

Dabei dürfen Gastronomen ihre Kunden seit Sonntag wieder im Innenbereich bewirten. Vier Gäste dürfen an einem Tisch Platz nehmen. Zwischen den Tischen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern oder es muss eine Trennwand bestehen, um das Infektionsrisiko zu begrenzen. Das kennt man noch aus dem letzten Sommer.

Die Neuerung ist, dass Gäste einen negativen Corona-Test benötigen. Dies kann ein PCR-Test sein, der weniger als 72 Stunden alt ist, ein Schnelltest, der höchstens 24 Stunden vorher gemacht und offiziell bescheinigt wurde oder ein Schnelltest, der vor Ort durchgeführt wird. Die Gastronomen sind mit Millionen Antigen-Schnelltests gerüstet.

Dann lieber nicht

Am Eingang zum Grand Café begrüßt die Kellnerin eine Familie. „Natürlich haben wir Platz für Sie. Sie brauchen nur einen Test, einen Moment bitte.“ Sie dreht sich um, geht einen Kellner holen, aber die potenziellen Gäste schütteln den Kopf. Sie wollen keinen Test machen. „Dann suchen wir uns lieber einen Platz auf einer der Terrassen“, sagen sie und ziehen weiter.

Die Kellnerin kehrt zurück und erklärt gelassen: „Das ist die Minderheit. Die große Mehrheit unserer Gäste hat kein Problem damit, sich testen zu lassen.“ Im Grand Café hat man zwei Terrassen. Eine befindet sich direkt vor dem Lokal, eine weitere liegt etwas vorgelagert auf dem Place d'Armes. Auf dieser werden die Gäste von einem Kellner angeleitet und können dann an der frischen Luft auf ihre Ergebnisse warten. Das scheint zu klappen. „Mit dem Umsatz sind wir zufrieden“, erklärt die Mitarbeiterin.

Wir sind weder die Polizei, noch sind wir Ärzte. Es steht uns nicht zu, Tests durchzuführen, damit Sie bei uns essen können. Qosqo

Nur wenige Meter weiter befindet sich das Qosqo. Hier erklärt Geschäftsführer Fred Locatelli, dass man sich gegen das Testen entschieden habe. Der Innenraum bleibt also geschlossen. Er zeigt auf ein Schild neben der Eingangstür. „Wir sind leidenschaftliche Köche und Kellner, die sich darauf freuen, Ihnen unsere leckeren Gerichte und Cocktails zu bringen. Wir sind nicht die Polizei und keine Ärzte, denen es zusteht, Tests durchzuführen, damit Sie bei uns essen können. Wir haben uns daher entschieden, bis zum 12. Juni ausschließlich die Terrasse zu bewirten“, steht dort.

Das Qosqo hat sich gegen Schnelltests entschieden, erklärt Fred Locatelli. Foto:Guy Jallay

Die Gäste zeigen Verständnis, sagt Locatelli. Es sei einfach zu kompliziert, den Test zu machen. Jetzt im Frühling scheint das Lokal nicht auf den Innenraum angewiesen zu sein. Von den 23 Mitarbeitern in dieser Filiale ist keiner mehr in Kurzarbeit. Am Samstag hatte das Restaurant 478 Gäste, am Sonntag waren es 391. „Gestern war der Umsatz ein Traum“, sagt Locatelli lächelnd und relativiert seinen Enthusiasmus dann wieder. „391 Gäste, das ist richtig gut für einen Sonntag. Aber normalerweise begrüßen wir hier um die 800 Gäste.“

Hier am Place d'Armes zählt die Terrasse. Aber Qosqo hat noch eine weitere Filiale in Kirchberg. Dort läuft es längst nicht so gut. Am Sonntag hatte das Lokal 84 Gäste. Von den dortigen zehn Angestellten arbeiten derzeit nur drei. Die anderen sind in Kurzarbeit.

Die Gäste warten auf gutes Wetter

Das „Bistrot de la presse“ befindet sich direkt gegenüber dem großherzoglichen Palast. Trotz Regen sitzen zwei Gäste draußen und rücken möglichst nah an die Hauswand heran. Das Lokal ist leer. Hinter dem Gebäude befindet sich eine zweite Terrasse mit großen Sonnenschirmen, die jetzt vor dem Regen schützen. Auch hier sitzen zwei Gäste und essen.

"Die Gäste warten auf gutes Wetter und bleiben lieber draußen", erklärt Heidi Pia. Foto: Guy Jallay

Vier Tests hat Inhaberin Heidi Pia heute bei Gästen durchgeführt. 160 Testkits hat sie für ihre Gäste bekommen, 80 für das Personal. Drei bis vier Wochen wird sie damit arbeiten können, davon geht sie aus. Dass die Öffnung der Innenräume viel an ihrem Geschäft verändern wird, damit recht sie nicht. „Die meisten Gäste sagen, sie warten auf gutes Wetter und kommen dann auf die Terrasse.“

Gültigkeit des Testergebnisses: zwei Stunden

Im Regen hat es einen Kunden für einen Kaffee ins Innere des Lokals gelockt. Auch dafür braucht er einen Test. Solange er am Tisch sitzt, muss dieser sichtbar an seinem Platz liegen. Damit habe er kein Problem, wohl aber mit der Dauer der Gültigkeit: Das Testergebnis ist nur für zwei Stunden gültig. Will er am Abend noch einmal ein Restaurant besuchen, muss er erneut einen Test machen. „Warum kann mir die Betreiberin nicht ein Zertifikat erstellen, dass ich unter ihrer Aufsicht einen Test gemacht habe?“, fragt er.

Eine solche Bescheinigung bekommen die Getesteten bisher nur, wenn diese „von einer medizinischen Fachkraft oder einem vom Gesundheitsdirektor zu diesem Zweck benannten Angestellten oder Staatsbeamten“ durchgeführt wurden. Dass es auch anders geht, zeigt die Nachbarregion: Wer in einem Biergarten in Trier einen Schnelltest macht, der bekommt auch hier eine Bescheinigung, dass unter Aufsicht ein Test durchgeführt wurde. Diese ist für 24 Stunden gültig.





