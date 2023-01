IWF-Chefin Kristalina Georgieva mahnt zu mehr Zusanmenarbeit - die Wirtschaftslokomotive China fällt vorerst aus.

Internationaler Währungsfonds

Warum 2023 für die Weltwirtschaft ein härteres Jahr wird als 2022 war

(MeM) - Laut dem internationalen Währungsfonds IWF wird dieses Jahr noch härter als 2022. Das erklärte die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgieva am Sonntag in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CBS. Alle drei großen Volkswirtschaften – die USA, die EU und China – befinden sich gleichzeitig im Abschwung, so die Expertin.

Der IWF hat bereits im Oktober davor gewarnt, dass mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft schrumpfen wird und dass eine 25-prozesntige Chance besteht, dass das globale BIP im Jahr 2023 um weniger als zwei Prozent wächst, was er als globale Rezession definiert. Diesen Monat wird der Währungsfonds seine Prognosen für das neue Jahr aktualisieren.

China setzte auf Lockdown statt auf Impfen

Besonders China steht vor Herausforderungen. „Zum ersten Mal seit 40 Jahren wird Chinas Wachstum im Jahr 2022 wahrscheinlich dem globalen Wachstum entsprechen oder darunter liegen“, so Georgieva. Die Lockerung der Covid-Beschränkungen führt in den letzten Wochen vermehrt zu Todesfällen in China, weil das Land keine wirksamen Impfstoffe hat und es lieber auf „Null-Covid“ setzte statt antivirale Behandlungen zu entwickeln. Georgieva rechnet damit, dass China wirtschaftlich gegen Ende des Jahres wieder zulegen wird.

Die US-Wirtschaft sei 2023 „am widerstandsfähigsten“. Sie könnte sogar „eine Rezession vermeiden. Georgieva rechnet damit, dass die Hälfte der EU-Staaten 2023 in eine Rezession gerät, auf der ganzen Welt soll es ein Drittel sein. Hilfsmaßnahmen werden teurer Was die übermäßige Abhängigkeit von globalen Lieferketten betrifft, sagt Georgieva: „Wir haben uns zu sehr auf die Kosten konzentriert, wie können wir Produkte billiger machen? Und Covid und dann der sinnlose Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, zeigen, dass dies nicht ausreicht.“

Die Ökonomin mahnt die Regierungen angesichts steigender Kreditkosten bei den Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft die eigenen Budgets nicht zu überstrapazieren. „Was mich hoffnungsvoll macht“, so die IWF-Chefin, „ist, dass ich weiß, dass wir die dramatischsten Herausforderungen meistern können, wenn wir zusammenarbeiten.“

