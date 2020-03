Nach einem tiefroten Start wurde der Handel an der New Yorker Börse zeitweise unterbrochen.

Wall Street setzt Handel aus

Teddy JAANS

Zum Wochenauftakt rauschten die Aktienindizes auch in New York in den Keller. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte sofort nach Handelsstart um knapp 10 Prozent auf 20 935 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 brach um mehr als 8 Prozent auf 2490 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um gut 6 Prozent auf 7502 Zähler nach unten. Bei diesen Ständen wurde der Handel eingefroren.

Am Freitag war der Dow noch um beachtliche 9,4 Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen herben Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht.