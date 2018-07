Wachstum durch Netzwerk-Dienste

Bei dem Satellitenbetreiber SES stehen die Zeichen auf Wachstum. Die Investitionen der letzten Jahre beginnen sich auszuzahlen.

Das Papier der SES gehörte am Freitag an der Bourse de Luxembourg mit einem Plus von 11 Prozent auf 17 Euro zu den Gewinnern. „Unser Ergebnis entspricht unseren Erwartungen und setzt den Schwung des ersten Quartals fort“, freut sich SES-CEO Steve Collar über den Kursanstieg.

Am Freitag veröffentlichte der Betzdorfer Satellitenbetreiber seine Halbjahresergebnisse ...