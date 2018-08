VW ruft 700.000 Tiguan und Touran zurück

Gefahr unterm Dachhimmel: Bei fast 700.000 Exemplaren von VW Tiguan und Touran kann es zu einem Kurzschluss an der LED-Lichtleiste am Panoramadach kommen.

(mid) - Gefahr unterm Dachhimmel: Bei fast 700.000 Exemplaren von VW Tiguan und Touran kann es zu einem Kurzschluss an der LED-Lichtleiste am Panoramadach kommen. "Der Hersteller hat eine Rückrufaktion für alle bis einschließlich 5. Juli 2018 produzierten Fahrzeuge der aktuellen Modell-Generationen gestartet", wie das Fachmagazin "kfz-betrieb" berichtet. In Deutschland sind davon etwa 30.000 Tiguan und 22.500 Touran betroffen.

Gefährdet sind Exemplare mit großem Schiebedach und der sogenannten "Ambiente-Beleuchtung" ...