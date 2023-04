VW erhält Milliardenzusage von Kanada für E-Auto-Batteriefabrik

Kanada sticht mit erheblichen Subventionen die USA aus - die kanadische Volkswagen-Gigafabrik wird vor allem den US-Markt versorgen.

Kanada sticht mit erheblichen Subventionen die USA aus - die kanadische Volkswagen-Gigafabrik wird vor allem den US-Markt versorgen.

(Bloomberg) - Kanada sagt Volkswagen Subventionen zu, die sich im Laufe von zehn Jahren auf umgerechnet bis zu neun Milliarden Euro summieren könnten, damit der Autobauer eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Nordamerika errichtet — die erste Gigafabrik des Unternehmens außerhalb Europas.



Das Geld wird über einen beispiellosen Vertrag bereitgestellt, der von Industrieminister François-Philippe Champagne ausgehandelt wurde. Kanada zahlt jährliche Produktionssubventionen sowie einen Investitionszuschuss für das Werk — laut Regierungsvertretern entspricht dies in etwa dem, was die Wolfsburger über den Inflation Reduction Act (IRA) erhalten könnten, wenn sie das Werk in den USA errichten.

Die Regierung von Premierminister Justin Trudeau hält die Subventionen für nötig, um die Position Kanadas im Automobilsektor abzusichern und um sicherzustellen, dass das Land nicht nur als Rohstofflieferant gesehen wird, sondern auch als Quelle fortschrittlicher Fertigung und sauberer Technologie.



„Es geht darum, dass wir die Chancen einer neuen Generation ergreifen“, sagte Champagne in einem Interview mit Bloomberg News. Seinen Angaben zufolge wird der Bau des Werks etwa sieben Milliarden kanadische Dollar (4,7 Milliarden Euro) kosten. Tausende von Arbeitsplätzen entstehen in der Region um St. Thomas im Süden Ontarios, etwa zwei Stunden nordöstlich von Detroit.

