40 Ermittler im Einsatz

Vorwürfe gegen Immobilienfirma: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft hat bei Durchsuchungen erhebliche Vermögenswerte beschlagnahmt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

(LW) – Im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Immobiliengruppe haben am Mittwoch Hausdurchsuchungen in Luxemburg stattgefunden. Beteiligt waren etwa 40 Ermittler der Kriminalpolizei SPJ, wie die Justizverwaltung am Mittwoch mitteilt.

Die Durchsuchungen fanden in Finanzinstituten, Büros und Wohnungen im Gerichtsbezirk Luxemburg statt. Dabei wurden mehrere Gegenstände sowie erhebliche Vermögenswerte beschlagnahmt. Eine Person wurde festgenommen und kam auf Anordnung des Untersuchungsrichters in Untersuchungshaft. Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es bei den Ermittlungen um die Vorwürfe Betrug, Fälschung, Vermögensveruntreuung und betrügerischer Konkurs.

Das Ermittlungsverfahren gegen die Immobiliengruppe war Anfang des Jahres eröffnet worden. Aus der Pressemitteilung der Justiz ging nicht hervor, um welches Unternehmen sich handelt.

