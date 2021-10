EU-Industrieverbände rufen Brüssel zum Eingreifen auf. 95 Prozent des Minerals bezieht Europa aus China - Ende November sind die Vorräte aufgebraucht.

Mangel an Magnesium

Mangel an Magnesium gefährdet Millionen Arbeitslätze in Europa

EU-Industrieverbände rufen Brüssel zum Eingreifen auf. 95 Prozent des Minerals bezieht Europa aus China - Ende November sind die Vorräte aufgebraucht.

(MeM) - Europäische Industrieverbände rufen die EU-Kommission zum Handeln auf, um der drohenden Gefahr von europaweiten Produktionsstillständen entgegenzuwirken. Es fehlt an Magnesium, das Europa zu 95 Prozent aus China importiert.

Mehr als 30 Magnesiumwerke in den weltweit wichtigsten Magnesium-Produktionszentren der Welt, den chinesischen Provinzen Shaanxi und Shanxi, seien entweder stillgelegt oder ihre Produktion um 50 Prozent reduziert, so kürzlich die deutsche Wirtschaftsvereinigung Metall.

Magnesium ist ein wichtiges Legierungsmittel und wird in der metallerzeugenden Industrie in großem Umfang verwendet. Ohne dringende Maßnahmen bedrohe dieses Problem Tausende von Unternehmen in ganz Europa und Millionen von Arbeitsplätzen, so die europäischen Metall- und Industrieverbände am Freitag.

„Aufgrund der Bemühungen der chinesischen Regierung, den inländischen Stromverbrauch zu drosseln”, so die Industrieverbände, „wurde die Versorgung mit Magnesium aus China seit September 2021 entweder gestoppt oder drastisch reduziert, was zu einer internationalen Versorgungskrise von bisher ungekanntem Ausmaß geführt hat.”

Preisexplosion

Der Preis für Magnesium ist auf 10.000 bis 14.000 Dollar pro Tonne gegenüber etwa 2.000 Dollar zu Beginn dieses Jahres gestiegen. Es wird erwartet, daß die Magnesiumvorräte in Europa bis Ende November erschöpft sein werden.

Das Mineral ist eines der zehn häufigsten Elemente der Erdkruste, kommt aber in der Natur wegen seiner Reaktionsfreudigkeit nicht in elementarer Form vor. Es wird in der Automobil-, Flugzeug-, Bau- oder Verpackungsindustrie ebenso wie im Maschinenbau und bei der Stahlproduktion benötigt.

