Werk in Contern

Vorerst keine Entlassungen bei Dupont Teijin

Unternehmen und Gewerkschaften einigen sich auf Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung.

(ThK) - 160 Arbeitsplätze standen bei Dupont Teijin Films auf dem Spiel, nachdem das Unternehmen Anfang März verkündet hatte, zwei Produktionslinien im Conterner Werk dauerhaft zu schließen. Die Gefahr von Entlassungen ist nun, zumindest vorerst, gebannt.

Am Donnerstag gaben die Gewerkschaften LCGB und OGBL bekannt, dass mit dem Betrieb eine Einigung über die Einführung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (Plan de maintien dans l’emploi – PME) erzielt worden sei.

Plan auf sechs Monate befristet

„Dank des sofortigen Einsatzes und Engagements der Mehrheitsgewerkschaft LCGB und des OGBL sowie der großen Unterstützung der Vertreter des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums konnte für die 160 bedrohten Arbeitnehmer ein auf sechs Monate befristeter Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung unterzeichnet werden“, schreiben die Arbeitnehmervertretung in einer Pressemitteilung.

Die Vereinbarung über den PME sehe verschiedene Maßnahmen und gesetzliche Bestimmungen vor, um die Beschäftigung zu sichern, unter anderem vorübergehende Leiharbeit, Renten und Vorruhestand, Weiterbildung sowie Outplacement. „Darüber hinaus wurde ein Begleitausschuss eingerichtet, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen unter strikter Einhaltung der vereinbarten Vereinbarungen zu überwachen und alles zu tun, um für jeden Arbeitnehmer, dessen Arbeitsplatz gestrichen wird, eine Lösung zu finden“, so die Gewerkschafter weiter.

Als Hauptgrund für die Steillegung der beiden Produktionslinien nannte das Unternehmen im März die Schwierigkeiten in der Beschaffung des Hauptrohstoffs DMT (geschmolzenes Dimethylterephthalat) an, der für den Betrieb der beiden Produktionslinien notwendig ist. „Diese äußerst schwierige Entscheidung wurde nach einer gründlichen Bewertung der Wirtschaftlichkeit dieser beiden Anlagen getroffen“, hieß es in einem Schreiben.

