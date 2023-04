Der Preis für Eier ist in Luxemburg im Vergleich zum Februar um 16,4 Prozent gestiegen. Im EU-Schnitt war es sogar ein Plus von 31,1 Prozent.

Vor Ostern werden Eier teurer - Luxemburg unter EU-Schnitt

(KNA/lm) – Vor Ostern steigen die Preise für Eier: Im Februar lag die Teuerung in Luxemburg bei einem Plus von 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Deutschland am Dienstag mitteilte. In Deutschland war es ein Plus von 16,6 Prozent. Im EU-Schnitt war es demnach sogar ein Plus von 31,1 Prozent.



Weniger stark als in Luxemburg stiegen die Eierpreise zuletzt nur in Zypern (plus 13,5 Prozent). In Tschechien kosteten Eier im Februar 2023 dagegen fast doppelt so viel (plus 95,1 Prozent) wie ein Jahr zuvor. Dahinter folgten Ungarn (79,2) und die Slowakei (78,8), wie es hieß.

„Nicht nur im Vergleich zu anderen EU-Staaten, sondern auch im Vergleich zu anderen Lebensmitteln haben sich Eier unterdurchschnittlich verteuert“, so die deutschen Statistiker.

EU-weit war unser Nachbarland Deutschland der einzige Staat, in dem die Preise für Nahrungsmittel im Februar insgesamt um 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat noch stärker stiegen als die Preise für Eier. Im EU-Schnitt lag die Teuerung bei Nahrungsmitteln (plus 19,5 Prozent) dagegen deutlich unter der bei Eiern (plus 31,1 Prozent).

