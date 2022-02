Vor allem Geringverdienern setzt in Luxemburg die Inflation zu

Negative Inflationsrate in Luxemburg Verbraucherpreise gehen erstmals seit 2009 zurück

Die Preise in Luxemburg und im Euroraum sind erstmals seit dem Krisenjahr wieder gesunken. In der Eurozone betrug die jährliche Inflationsrate im Dezember minus 0,2 Prozent. In Luxemburg waren es sogar minus 0,6 Prozent.