Im Januar 2020 sind genau 50 Jahre seit der Einführung der Mehrwertsteuer in Luxemburg vergangen. Die Etablierung und Geschichte der neuen Steuer war dabei von Anfang an eng an die europäische Integration geknüpft.

Vor 50 Jahren: Mehrwertsteuer schafft Grundlage für EU-Markt

Thomas KLEIN

Im Januar 2020 steht ein Jubiläum an, das wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten, das aber dennoch von enormer Bedeutung für Luxemburg und die EU ist. Dann sind genau 50 Jahre seit der Einführung der Mehrwertsteuer in Luxemburg vergangen.

Die Etablierung und Geschichte der neuen Steuer war dabei von Anfang an eng an die Entwicklung der Europäischen Union geknüpft. Bereits die Römischen Verträge 1957, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) begründeten, enthielten die Idee eines gemeinsamen Binnenmarktes und die Forderung, die inkompatiblen und intransparenten Umsatzsteuern in den Mitgliedsländern zu ersetzen. „Man kann sagen, dass die Mehrwertsteuer ein europäisches Kind ist“, sagt Romain Heinen, der Chef der Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA.

Romain Heinen, Chef der Luxemburger Steuerverwaltung, blickt auf 50 Jahre Mehrwertsteuer zurück. Foto: Anouk Antony

Dennoch dauert es bis 1967, bis die Regierungen der ersten sechs Mitgliedstaaten sich auf eine gemeinsame Richtlinie einigen konnten. Bis dahin galten in Luxemburg die Umsatzsteuerregeln, die noch aus der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg stammten.

Diese sahen vor, dass bei jeder Etappe des wirtschaftlichen Geschehens eine Steuer von zwei Prozent erhoben wurde: Auf dem Weg vom Produzenten über Zwischenhändler und Händler bis zum Endkunden wurden also jeweils zwei Prozent Abgaben fällig. „Da kam Steuer auf Steuer auf Steuer; bis beim Endprodukt dann niemand mehr feststellen kann, wie die Besteuerung denn nun eigentlich ist“, erklärt Heinen.

Höherer Preisdruck in Luxemburg

Im Gegensatz dazu sollte die neue Mehrwertsteuer nur beim Verbraucher anfallen, während sie für die Unternehmen ein durchlaufender Posten blieb. In Luxemburg bestand eine besondere Herausforderung zunächst vor allem darin, zu verhindern, dass die neue Steuer die Verbraucherpreise in die Höhe treibt.



„In der Regel sind die Preise vor Steuern in einem kleinen Markt wie Luxemburg höher, weil er weniger effizient ist als in größeren Ländern und vieles importiert werden muss“, erklärt Heinen. „Daher hat es von Anfang an zur Politik in Luxemburg gehört, dass man im europäischen Vergleich sehr niedrige Steuersätze erhob.“

So betrug der Standardsatz 1970, als die europäische Richtlinie in nationales Recht überführt wurde, gerade mal acht Prozent. Daneben wurden auf viele Waren ein reduzierter Steuersatz von vier Prozent erhoben. Auf Produkte, die Grundbedürfnisse betreffen wie Essen und Kleidung, wurden sogar nur zwei Prozent fällig, der sogenannte Superreduzierte Satz.

Durch die niedrigen Sätze fielen die Staatseinnahmen zunächst geringer aus als zuvor, weswegen bereits ein Jahr nach der Einführung eine leichte Anhebung der Sätze durchgeführt wurde. Danach blieben die Sätze lange stabil, bis der Staat im Zuge der Stahlkrise 1983 mehr Geld brauchte. Deshalb wurde der Standardsatz auf zwölf und der reduzierte Satz auf sechs Prozent angehoben.



Eigenmittel für die EWG

Für den grenzüberschreitenden Handel bedeutete die Einführung eines europäischen Mehrwertsteuersystems einen großen Durchbruch, weil er den internationalen Verkehr vereinfachte und verbilligte. Aber auch für die Entwicklung der EWG war die neue Abgabe ein Meilenstein.

„Damals wurde beschlossen, dass ein Teil der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verwendet wird“, erklärt Heinen. Mit der Umsetzung der Richtlinie (in Luxemburg ab 1979) verfügten die europäischen Institutionen damit zum ersten Mal über zuverlässige Eigenmittel und über mehr Unabhängigkeit von den nationalen Regierungen.

Der nächste Meilenstein war dann die Einführung des europäischen Binnenmarkts, die am 1. Januar 1993 wirksam wurde. Um zu vermeiden, dass die Mitgliedstaaten in einen Wettbewerb um die niedrigsten Steuern einsteigen, beschlossen die Regierungen, die Festsetzung der Mehrwertsteuersätze zu reglementieren und zu harmonisieren. In der Folge war genau geregelt, auf welche Waren reduzierte Steuersätze erhoben werden durften.

In Luxemburg wäre damit plötzlich eine Vielzahl von Produkten im höchsten Steuersatz gelandet, was die Verbraucherpreise stark befeuert hätte. „Für Luxemburg hätte das eine zusätzliche Inflation von drei Prozent zur Folge gehabt“, so Romain Heinen. Daher wurde 1993 ein Übergangssystem geschaffen. Das Großherzogtum und einige andere Länder setzten durch, dass sie eine sogenannte „Parking-Rate“ einführen durften. Auf Produkte in dieser Zwischenstufe wurden zwölf statt der 15 Prozent Steuern im Standardsatz erhoben. Eigentlich sollte diese neue Kategorie nur für eine Übergangszeit gelten, bis die Konsumenten und Hersteller sich auf die neuen Sätze einstellen konnten, aber das Provisorium existiert bis heute.

Aufkommen von E-Commerce

Im Gegensatz zum Handel mit Waren, wurden grenzüberschreitende Dienstleistungen zunächst nicht im Bestimmungsland, sondern im Ursprungsland versteuert. Mit dem Aufkommen von E-Commerce hatte Luxemburg aufgrund der vergleichsweise niedrigen Steuersätze einen enormen Standortvorteil und zog eine Vielzahl von Unternehmen wie Amazon in diesen Bereichen an. Ab Mitte der 2000er-Jahre wuchsen gleichermaßen die Steuereinnahmen Luxemburgs und die Kritik aus den Nachbarländern an dem Prinzip.

Folglich beschloss die EU eine Systemänderung, die vorsah, auch Dienstleistungen fortan am Bestimmungsort zu versteuern. Nach einer Übergangsphase traten die Änderungen 2015 in Kraft, was für Luxemburg deutliche Einbußen mit sich brachte. So erhob der Staat noch 2014 etwa eine Milliarde Steuern auf den elektronischen Handel, rechnet man für 2019 mit gerade mal 9,5 Millionen Euro. Um das auszugleichen, beschloss die Regierung 2015 die bisher letzte Anhebung der Mehrwertsteuer auf einen Standardsatz von 17 Prozent.

Das aktuelle Mehrwerststeuerregime ist nach wie vor eine Übergangsregelung mit einigen Schwächen. So entgehen den EU-Staaten nach Angaben der Kommission jedes Jahr 50 Milliarden Euro an Einnahmen, weil Betrüger gezielt Lücken in der Besteuerung des grenzüberschreitenden Handels ausnutzen. Deswegen stellte die EU-Kommission im Oktober 2017 ein Konzept für eine Neuregelung vor, die das provisorische Regime ersetzen würde. Unter anderem, sieht der Vorschlag vor, dass grenzüberschreitender Warenverkehr, der derzeit noch steuerfrei ist, künftig auch im Bestimmungsland besteuert werden soll.

Im Gegenzug soll der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen durch die Einrichtung einer digitalen Plattform für die Entrichtung der Mehrwertsteuer sinken. Schließlich sollen die Mitgliedsstaaten mehr Autonomie bei der Festlegung der reduzierten Sätze erhalten. Die endgültige Fassung des Mehrwertsteuerregimes wird allerdings nicht vor Juli 2022 erwartet.