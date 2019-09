Vom Sattel zum Sitz

Ein Traditionsunternehmen in der 5. Generation: Marc Pesch punktet als Polster-Spezialist auf Maß.

Die Nähmaschine summt und rattert, ein Tacker klackt rhythmisch. In der Halle stehen, von Tüchern bedeckt, ein paar antike Möbel, Stil „Louis-quatorze“, ein Auto neueren Baujahrs sowie drei Oldtimer, frisch lackiert, aber bis auf Armaturen und Handbremse ohne Innenleben.

Marc Pesch Sarl ist ein Polsterunternehmen und Sattlerei. Genauer gesagt, eine Autosattlerei. So etwas gibt es noch in Luxemburg? Ein Unternehmen für Autoinnenverkleidungen und Bezüge für Autositze? Ja, nicht alles kommt aus Fernost.

Neues Polster für einen Stuhl. Foto: Guy Jallay

2007 ins Industriegebiet umgezogen befand sich das Unternehmen, das das Label „Made in Luxembourg“ trägt, zuvor seit fünf Generationen im Zentrum von Niederkerschen. Das neue Gebäude und der letztes Jahr errichtete Anbau hauptsächlich zur Herstellung von Planen zeugt davon: echte Handwerkskunst funktioniert auch im Roboterzeitalter. Marc Pesch (50) hat das Unternehmen im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen und hofft, dass auch sein Sohn irgendwann den Betrieb in die sechste Generation weiterführen wird.

„Noch ist etwas Zeit“, sagt Marc Pesch, „denn er ist erst 14.“ Auf die Frage, ob er selbst denn nie andere Berufswünsche hatte, vielleicht Polizist oder Banker, lacht Pesch: „Nein, diese Frage habe ich mir nie gestellt!“ Schon seit Kindesbeinen war er mit im Betrieb; 1992 erhielt er seinen Meisterbrief („Brevet de Maîtrise“) – den letzten im Land für den Beruf des Autosattlers. Berufe wie Polsterer oder Autosattler werden immer seltener. Seinen Lehrling muss Pesch darum heute nach Trier in die Berufsschule schicken, wo man noch Autosattler lernen kann. Aber allein die Tatsache, dass es Lehrlinge gibt, stimmt Pesch hoffnungsvoll.

Oldtimer: Ein Großteil des Geschäfts sind neue Sitze und Verkleidungen für "alte Autos". Foto: Guy Jallay

Dass die ehemalige Sattlerei, die mit die Pferdesättel und Innenverkleidungen von Kutschen begann, heute noch existiert, liegt vor allem daran, dass sich der Betrieb auf Nischen konzentriert, abseits von industrieller Massenfertigung.

„Wir machen statt dessen Maßanfertigung“, sagt Pesch. Das sind Innenverkleidungen von Autos, vor allem Oldtimer, genauso wie Möbelpolsterungen oder Planen für Anhänger und Boote. Darum sorgt den Firmenchef auch das Thema Digitalisierung nicht sonderlich, denn Produktion nach Maß, wie seine zehn Mitarbeiter das täglich tun, dazu braucht es Können, das gelernt sein muss, und viel Erfahrung.

Unternehmen mit Seltenheitswert: Die Autosattlerei, Polsterei und Planen-Produktion Marc Pesch geht zurück auf den 1823 geborenen Mathias Pesch, Ururgroßvater des heutigen Chefs und Firmeninhabers Marc Pesch, der daraus Ende 2005 „Marc Pesch sarl“ machte. Seit 2015 trägt die Firma das von Handwerks- und Handelskammer vergebene Label „Made in Luxembourg“, das luxemburgischen Produkten sowie Dienstleistungen die luxemburgische Herkunft bestätigt. Seit Einführung des Labels haben über 1 150 luxemburgische Unternehmen die Berechtigung erhalten, dieses Label zu verwenden.

Verdecke für Cabriolets, Bezüge und Verkleidungen aus Textilien, Leder oder Kunstleder für Autoinnenräume, Wandverkleidungen von Büros wie auch von Booten bis hin zu Sonnensegel, das zu nähen, schneiden, polstern, tackern und klemmen ist das tägliche Handwerk der Mitarbeiter von Pesch. Lassen Menschen denn tatsächlich noch Möbel neu beziehen? „Bei hochwertigen Möbeln lohnt sich die Restauration auf jeden Fall“, sagt Pesch.

Was es mit dem neuen Auto in der Halle auf sich hat, das definitiv noch kein Oldtimer sein kann, klärt Pesch auf: „Wir reparieren auch. Wenn zum Beispiel ein Auto eine neue Innenverkleidung braucht, weil die alte beschädigt wurde, oder wenn bei einem Sitz die Polsterung beschädigt oder der Bezug Brandflecken hat.“

Hauptsächlich sind es aber Oldtimer, die man zu Marc Pesch bringt. Diese alten Fahrzeuge möglichst Originalgetreu herzurichten, ist nicht immer einfach. „Je älter die Fahrzeuge sind, umso weniger Anhaltspunkte hat man“, erklärt Pesch. Er erinnert sich an ein Fahrzeug, Baujahr um die Jahrhundertwende, bei der er im Internet auf die Suche nach Unterlagen gehen musste, um zu sehen, wie in etwa der Originalzustand war.

8 Einst waren es Sattel und Innenverkleidungen für Kutschen - jetzt sind es Planen, Fahrzeugsitze oder Büroverkleidungen. Foto: Guy Jallay

Das Unternehmen hat sich geändert, ist sich auf der anderen Seite aber auch treu geblieben: Vom Pferdesattel zum Autositz ist es zwar ein Unterschied, wenn auch nur ein gradueller. „Als die Pferde weg waren, waren es nur noch Autos“, fasst Pesch die Firmengeschichte zusammen. Kunden hat Pesch nicht nur in Luxemburg, sondern auch jenseits der Grenzen in der Großregion. „Auch dort gibt es nur noch wenige, die das machen, was wir machen“, sagt Pesch.

Und da die Oldtimergemeinde gut vernetzt ist, spricht es sich rund, wer neue Innenverkleidungen oder Sitzbezüge für alte Straßenkreuzer machen kann. Pesch selbst ist es auch schon zum Verhängnis geworden, dass er so oft die alten Fahrzeuge vor Augen hat. Irgendwann ergriff ihn die Leidenschaft, und er wurde selbst zum Oldtimerfan: Inzwischen hat er sich selbst welche angeschafft. „Bei diesen Autos geht es dann auch nicht an einem Tag“, sagt Pesch. In der Regel braucht es, bis ein „entkerntes“ Oldtimermodell wieder „bezugsfertig“ ist, einen Monat Arbeit.

Meist stellt Pesch dann aus den alten Gestellen der Sitze neue her. In mehreren Regalen reihen sich die Muster der Stoffe. Vielleicht vier- bis fünftausend, sagt Pesch. Aufwendig war einmal die Innenverkleidung eines Restaurants, bei dem ein ganz bestimmter Stoff einer bestimmten Marke mit einem bestimmten Design gewünscht war. Den musste man dann aus Hongkong besorgen.