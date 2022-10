Ende 2024 will der Telekommunikationsgigant seine europäische Mobilfunk- und Festnetzausrüstung im Großherzogtum bündeln.

Absichtserklärung

Vodafone baut Logistikzentrum in Luxemburg

Ende 2024 will der Telekommunikationsgigant seine europäische Mobilfunk- und Festnetzausrüstung im Großherzogtum bündeln.

(MeM) - Der Telekommunikationsgigant Vodafone will im Großherzogtum ein paneuropäisches Logistikzentrum aufbauen. Eine Absichtserklärung dazu unterzeichneten Wirtschaftsminister Franz Fayot, der CEO der Vodafone Group, Nick Read, und der CEO der Vodafone Procurement Company (VPC), Ninian Wilson, auf dem Arch-Summit von Vodafone, der bis Donnerstag in Luxemburg stattfand.



„Vodafone beabsichtigt, seine Präsenz in Luxemburg zu verstärken“, erklärte Vodafone dazu am Freitag in einer Pressemitteilung, „indem es seine Logistikaktivitäten für Mobilfunk- und Festnetzausrüstungen sowie für den Vertrieb konsolidiert.“

Paneuropäisches Vertriebs-Hub

Aufgrund der geografischen Lage Luxemburgs und seiner Stärken für den Logistiksektor strebt Vodafone an, den Großteil seiner Bestände in einem vernetzten und nachhaltigen Logistikzentrum mit einer Fläche von 29.000 Quadratmeter zu konsolidieren, das Netzwerkausrüstung an seine anderen europäischen Einheiten verteilen wird. Welche Summe der Konzern in den Logistikhub investieren will, wurde nicht genannt.

„Die neue, hoch automatisierte Anlage soll Ende 2024 eröffnet werden“, teilt Vodafone mit. Der Konzern hat bereits vor einigen Jahren ein logistisches Kompetenzzentrum in Luxemburg eingerichtet.





