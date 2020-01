L’économiste Francesco Sarracino (Statec) prône la prospérité relationnelle aux dépens de la croissance.

Vivons heureux, vivons moins riches

Marc AUXENFANTS L’économiste Francesco Sarracino (Statec) prône la prospérité relationnelle aux dépens de la croissance.

«Enfants, nous étions certes pauvres. Mais nous étions heureux... Et solidaires.» Un souvenir de jeunesse, que ma tante ne se lassait pas d’évoquer.

«Le degré de bonheur a effectivement diminué au cours des dernières décennies», estime Francesco Sarracino, économiste senior au Statec, l’office national de la statistique du Luxembourg.

Il était l’invité hier de Caritas Luxembourg, pour une conférence sur le rôle de l’économie dans la création de prospérité sociale.

Déficit de joie de vivre

La raison principale selon lui de cette baisse de joie de vivre? La croissance économique: «Depuis les années 1970, les économistes répètent que celle-ci peut apporter des solutions aux défis sociaux et environnementaux de nos sociétés», rappelle-t-il. «Or les chiffres démontrent la tendance inverse.»

Francesco Sarracino défend l’opulence sociale. Photo: Anouk Antony

A l’exemple du cas chinois: «Avant 1990, le pays était extrêmement pauvre. Puis l’économie a décollé à un taux de 10 % de croissance annuelle. Ceci a dramatiquement amélioré les conditions de vie de sa population», admet-il. «Et virtuellement, la pauvreté a aujourd’hui disparu. Seulement 1,7 % de Chinois vivent avec moins de 3,20 dollars par jour.»

Le chercheur constate toutefois que l’indice de satisfaction de vivre y a diminué avec la hausse du PIB par tête: «le premier est passé de 56 % en 1990 à 40 % en 2000, pour remonter à 45 % en 2014. Alors que le second a grimpé de 40 % à 56 % sur la période», note-t-il.

Pour l’économiste, nous vivons aujourd’hui une croissance défensive: «Pour compenser notre manque de temps, nos peurs et frustrations, nous consommons des produits et des services, qui tendent à renforcer notre individualisation, aux dépens de nos relations sociales. Et malheureusement pour financer tout cela, nous devons travailler plus», insiste-t-il.

Durant les dernières décennies, les chances d’interagir collectivement ont diminué. Francesco Sarracino

Industrie de la solitude

Tout un pan de notre prospérité économique actuelle repose donc selon lui sur une industrie de la solitude et sur une extrême pauvreté relationnelle: «Nous vivons dans une société de compétition, qui crée peu de gagnants et beaucoup de perdants.

Un système dans lequel la coopération entre les acteurs n’a pas de place. Car il n’existe pas d’opportunités d’instaurer une confiance sociale», détaille-t-il. «Durant les dernières décennies, les chances d’interagir collectivement ont diminué», poursuit-il.

«Prenez les Etats-Unis: la confiance dans le Congrès américain a chuté de 20 à 7 % entre 1970 et 2010. Et sur la période, la confiance dans autrui est elle passée de 45 à 32 %», déplore-t-il.

Pour Francesco Sarracino, si les individus n’ont pas confiance dans l’action collective, ils choisiront de mettre en place des initiatives individuelles, en accumulant des ressources pour eux–mêmes et leurs proches.

«C’est une conséquence de la croissance défensive, par laquelle une société se développe seule, et de manière isolée. Et où l’action collective ne trouve pas sa place», remarque-t-il.

Pour le chercheur du Statec, la décroissance ne résoudra cependant pas le problème; mais bien la réalisation des besoins que les gens recherchent le plus: «A savoir une bonne qualité de relations sociales, tant avec eux-mêmes, et autrui», martèle-t-il.

Nous devons abandonner l’idée que la prospérité à tout prix est bonne. Francesco Sarracino

Sur ce point, il reste toutefois optimiste: «J’ai des espoirs raisonnables de penser que le bonheur peut s’accroître, quand il s’accompagne d’une baisse de revenu», confie-t-il.

Il cite en exemple les pays nordiques, qui ne performent pas outre mesure. «Cependant leur croissance semble plus compatible avec les besoins des individus, en termes de relations sociales et de bien-être, et plus généralement dans le domaine environnemental», indique-t-il.

«Quand nous regardons la croissance, nous nous trompons d’indicateurs. Aussi, nous devons abandonner l’idée que la prospérité à tout prix est bonne. Et nous devons garder en mémoire que d’autres critères, comme la joie de vivre, importent bien plus!»