Viviane Reding: EU-Kapitalmarktunion wird dringend gebraucht

Mara BILO

Eine vom Europäischen Bankenverband (EBF) gestartete Initiative, „Markets4Europe“, zielt darauf ab, das Projekt einer Kapitalmarktunion voranzutreiben. Botschafterin der Kampagne in Luxemburg ist Viviane Reding (CSV). Der Abgeordneten und ehemaligen Vizepräsidentin der EU-Kommission nach zeigt sich die Notwendigkeit einer Kapitalmarktion an den hohen Investitionsvolumen, die in Bereichen wie Klimaschutz und Digitalisierung fließen müssen.