Videokonferenz statt Business Class

Dienstreisen waren ein Billionen-Geschäft – die neue Arbeitskultur könnte das für immer ändern. Luxemburger Unternehmen lassen sich in die Karten schauen.

An den Wänden hängen große Weltkarten, auf Regalen stehen asiatisch anmutende Statuen, in weißen Lettern prangen die Namen von Metropolen an den Trennscheiben der Büros. Jetzt wirkt das alles, als würde es auf eine längst vergangene Zeit hinweisen. Die Schreibtische sind verwaist, auf dem Gang düdelt leise ein Radio. Auf einem Whiteboard sind die Quarantänebestimmungen für Indien notiert, daneben steht „Travel ban USA“.

Die Reiseagentur Travel Pro ist auf Geschäftsreisen spezialisiert ...