Die Direktversicherungsvermittlung Securities & Financial Solutions (SFS) mit Sitz in Luxemburg muss eine Strafe in Höhe von 5.000 Euro zahlen. Warum? Das "Commissariat aux Assurances" (CAA) hatte bereits im Jahr 2015 festgestellt, dass die SFS außerhalb ihres eigentlichen Tätigkeitsfeldes aktiv geworden war. Das CAA hat daraufhin entschieden, dass SFS nicht gleichzeitig als Versicherungsmakler und Versicherungsagentur tätig sein kann.



Die Strafe wurde am 1. Dezember ausgestellt. SFS hat am Mittwoch Beschwerde gegen die Entscheidung der CAA eingereicht.



Securities & Financial Solutions ist Teil der neuseeländischen CBL Corporation-Gruppe und hat seit 2007 seinen Sitz in Luxemburg.







