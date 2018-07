Nicht alle Tage kommt es vor, dass die Luxemburger Versicherungs-Aufsichtsbehörde Sanktionen verhängt. Und noch seltener, dass die Versicherung darauf reagiert, indem sie ihren Geschäftsbetrieb einstellt. So geschieht es derzeit bei der SFS Europe SA.

Versicherer wickelt sich selbst ab

Marco MENG Nicht alle Tage kommt es vor, dass die Luxemburger Versicherungs-Aufsichtsbehörde Sanktionen verhängt. Und noch seltener, dass die Versicherung darauf reagiert, indem sie ihren Geschäftsbetrieb einstellt. So geschieht es derzeit bei der SFS Europe SA.

Der Spezialist für Bauversicherungen SFS Europe SA löst sich selbst auf. 51 Mitarbeiter müssen sich eine neue Stelle suchen. Das bestätigte Véronique Eischen, Mitglied des Exekutivkomitees des OGBL. Grund sind Sanktionen der Versicherungsaufsicht „Commissariat aux Assurances“ (CAA). Die CAA wollte aus Gründen des Berufsgeheimnisses am Dienstag dazu keine Fragen beantworten, verwies aber auf Entscheidungen von März und Dezember.



Demnach hatte SFS Europe Geschäfte durchgeführt, zu der sie keine Genehmigung hatte. Konkret ging sie nach luxemburgischem Recht zwei unvereinbaren Tätigkeiten nach, und zwar fungierte sie zum einen als Versicherungsagentur („Managing General Agent“, MGA), zum anderen als Versicherungsmakler im Auftrag von Versicherern in Frankreich für Spezialprodukte für den Bausektor.



SFS Europe betrieb in Frankreich Geschäfte, für die ihr die Zulassung fehlte.

Für die Tätigkeit als Versicherungsagentur fehlte allerdings die Erlaubnis. Die SFS-Gruppe („Securities and Financial Solutions“) ist seit 2007 in Luxemburg und hatte sich 2017 durch die Schaffung einer neuen Struktur – Zusammenschluss von „SFS Europe“ und „IMS Expert Europe“ – reorganisiert, nachdem sie im Januar 2017 von der neuseeländischen CBL Corporation Limited für 94,5 Millionen Euro gekauft worden war. Dazu hatte die Gesellschaft im Oktober 2016 die Genehmigung der luxemburgischen Aufsicht erhalten. Dass die Gesellschaft sich nun auflöst, dürfte aber nicht allein mit der von der Luxemburger Behörde untersagten Tätigkeit als Versicherungsagentur zu tun haben.



Denn im Februar gab die CBL Corporation bekannt, sich aus dem französischen Bauversicherungsmarkt zurückzuziehen, nachdem auch die dortige Versicherungsaufsicht „Autorité de contrôle prudentiel et de résolution“ (ACPR) das Unternehmen aufforderte, die Vermarktung von CBL Insurance Europe-Verträgen einzustellen. Kurz darauf wurde bei der Muttergesellschaft der SFS, CBL Insurance, auf Anordnung der neuseeländischen Zentralbank ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Auch die Zentralbank der Republik Irland hat der CBL Insurance Europe den Abschluss von Versicherungsverträgen untersagt.



Unlautere Tätigkeiten in Frankreich

In Luxemburg hatte die CAA gegen die SFS Europe im Dezember eine Geldstrafe über 5 000 Euro verhängt, gegen die die Gesellschaft Beschwerde eingelegt hatte. Diese wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Ende Januar 2018 verworfen. Zuvor hatte die EU-Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA die CAA in Luxemburg darauf aufmerksam gemacht, dass SFS Europe auf dem französischen Versicherungsmarkt als Vermittler für ausländische Versicherer tätig ist, die dort mit sehr niedrigen Prämiensätzen unlauteren Wettbewerb betreiben.

Dazu hatte SFS Europe mit dubiosen Firmen wie der „Elite Insurance“ mit Sitz in Gibraltar zusammengearbeitet, die ihrerseits das Geschäft vor einem Jahr liquidierte.



„Es muss noch Geld da sein“



2015 schon hatte die CAA festgestellt, dass die SFS Europe in Frankreich als Vermittler für Versicherungsunternehmen Tätigkeiten nachgeht, für die sie in Luxemburg aber als Versicherungsgesellschaft eine Niederlassung als Rechtsperson haben müsste. Eine solche zu gründen, kam die Gesellschaft nicht nach. Bei SFS Europe selbst war am Dienstag niemand zu erreichen, um eine Stellungnahme abzugeben.

Wie vom OGBL zu erfahren war, waren die Verhandlungen zu einem Sozialplan für die Mitarbeiter am Freitag gescheitert, weswegen am Montag das Schlichtungsamt ONC eingeschaltet wurde, damit die Beschäftigten am Ende nicht mit leeren Händen auf der Straße stehen. Wie Véronique Eischen vom OGBL erklärt, habe die Unternehmensleitung während der Verhandlungen stets von einer kommenden Zahlungsunfähigkeit gesprochen. Dass nun letztlich die Selbstauflösung kam, zeige, dass von Zahlungsunfähigkeit nicht die Rede sein könne, sondern noch Geld im Unternehmen sei.