Vermögensverwalter

Mit Lazard kommt ein Big Player

Marco MENG

Die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft Lazard Frères Gestion, die auch als Privatbank tätig ist, eröffnet eine Niederlassung in Luxemburg.

Damit wolle das Unternehmen sein Private-Banking-Geschäft ausbauen, teilt Lazard Frères Gestion mit.

Julien Thibault-Liger, Geschäftsführer von Lazard Frères Gestion in Luxemburg. Foto: Lazard Frères Gestion

Julien Thibault-Liger, Geschäftsführer von Lazard Frères Gestion in Luxemburg, erklärt, Luxemburg als dynamischer Finanzplatz sei ein wichtiger Standort für das vermögende Marktsegment, das Kernzielgruppe von LFG ist. Die Gründung der Niederlassung werde es Lazard Frères Gestion ermöglichen, neue Kunden zu erreichen, sowohl Privatpersonen, Familien und Unternehmen.

Die Lazard Group wurde 1848 in New Orleans (USA) gegründet und ist ein weltweit führendes Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das bei Fusionen, Übernahmen, Umstrukturierungen, Kapitalstruktur und Strategie berät. Mit fast 3.000 Mitarbeitern in 27 Ländern verwaltet es weltweit ein Vermögen von 265 Milliarden Dollar. Das französische Tochterunternehmen Lazard Frères Gestion, spezialisiert auf die Geldanlage in börsennotierte Wertpapiere, verwaltet mit 180 Mitarbeitern 32 Milliarden Euro im Auftrag von institutionellen und privaten Investoren.

