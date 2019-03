Die Hoffnungen, die bei ihrer Gründung vor 17 Jahren in die „Luxembourg School of Finance“ gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Jetzt wird sie abgeschafft.

Leitartikel Wirtschaft 2 Min.

Verlorene Zeit

Pierre LEYERS Die Hoffnungen, die bei ihrer Gründung vor 17 Jahren in die „Luxembourg School of Finance“ gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Jetzt wird sie abgeschafft.

Die Hoffnung war groß, als im Oktober 2002 die „Luxembourg School of Finance“ gegründet wurde. Großherzog Henri gab den Startschuss bei einer Feier im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten, wie etwa Kulturministerin Hennicot-Schoepges und Budgetminister Frieden.



Der Bankenverband ABBL hatte die spezialisierte Hochschule ins Leben gerufen um Talente auszubilden und um den befruchtenden akademischen Boden zu bilden, aus dem Innovation entstehen kann. Ein Jahr später wurde die LSF, wie sie bald überall hieß, der neu geschaffenen Universität Luxemburg angegliedert, dort sollte sie deren Exzellenzpool in Sachen Finanzwissenschaft sein. „Sollte“, die Konjunktivform von sollen, ist in dieser Erzählung wichtig, denn über den guten Vorsatz sollte die Schule nicht hinauskommen. Ihr Potenzial hat sie nie entfaltet.

In diesem Herbst wird voraussichtlich zum Beginn des Wintersemesters sogar der Name LSF aufgegeben. Er hat „einen Reputationsschaden“ erlitten, wie es Prof. Katalin Ligeti, die Chefin der Fakultät für Recht, Wirtschaft und Finanzen der Uni Luxemburg, im Gespräch mit dem „Wort“ offen ausdrückt.



Was ist geschehen? Die LSF hat sicherlich ihre Aufgabe erfüllt, wenn es nur darum geht, das zu tun, was akademische Einrichtungen eben so tun: Studenten ausbilden und Diplome verleihen. Der ganze Rest aber fehlt.



„Das Baby ist nicht so gewachsen, wie wir es uns vorstellten“, sagt der Generaldirektor der ABBL über die LSF. Foto: Marc Wilwert

Die bei der Gründung erhoffte Kaderschmiede, die Talente an den Finanzplatz bindet, hat nie funktioniert. Die Studenten, die sich die 17 500 Euro teure Einschreibegebühr leisten konnten, stammten mehrheitlich von außerhalb der EU, und gingen nach erfolgreichem Abschluss wieder dorthin zurück. Den Treffpunkt von Praxis und Wissenschaft, ebenso wie das Aushängeschild der Finanzplatzforschung, hat es nie gegeben.



Stattdessen gab es Funkstille, und zwar zwischen den Akteuren am Finanzplatz und der Universität. Die Frustration nahm stetig zu, und bei einer Pressekonferenz im Frühjahr letzten Jahres platzte den sonst eher diskreten Bankiers der Kragen. „Das Baby ist nicht so gewachsen, wie wir es uns vorstellten“, sagte der Generaldirektor der ABBL bei der Gelegenheit, wobei er keine Zweifel daran ließ, dass er auch am heutigen Teenager keine Freude hat.



Dass Kinder die Erwartungen ihrer Eltern enttäuschen, soll häufig vorkommen. Seltener ist der Fall, dass ein „House of Finance“ den Finanzakteuren, für die es ja eigentlich geschaffen wurde, derart auf den Schlips tritt.



Missverständnisse, unterschiedliche Vorstellungen, falsche Erwartungen, ja unverträgliche Chemie zwischen den Akteuren mögen hierfür eine Erklärung sein. Warum der Segen aber 16 Jahre lang schief hängen musste, ehe der Missstand offen zur Sprache kam, ist eine andere Sache. 16 Jahre wurden vergeudet. Es hat wohl wenig Sinn, ihnen hinterherzutrauern.



Die Verantwortlichen auf beiden Seiten, und auch bei der Regierung, sollten alles versuchen, um die Sprachlosigkeit nie wieder so weit kommen zu lassen.



Die „School of Finance“ der Goethe-Universität in Frankfurt, das Insead in Paris, oder die London Business School zeigen, wie man es richtig macht.



Luxemburg könnte sich durch die Nähe zwischen Universität, Finanzplatz und den europäischen Institutionen zu einem Wissensstandort mit hoher finanz- und rechtswissenschaftlicher Kompetenz entwickeln. Eine Chance wurde vertan, aber noch ist es dafür nicht zu spät.