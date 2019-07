Le courtier d'assurances affiche de fortes ambitions à l'horizon 2022. Il vient d'acquérir le courtier MEEX, basé à Berne.

Verlingue accélère son développement

Verlingue change de braquet à l'international. Le courtier en assurances basé à Quimper a annoncé la semaine dernière le rachat du courtier en assurances MEEX, basé à Berne et présenté comme "l'un des principaux acteurs du marché en Suisse".

Grâce à cette acquisition, le courtier en assurance dit "renforcer son maillage territorial avec trois implantations (Zurich, Lucerne, Berne) et plus de 120 collaborateurs qui lui permettent de couvrir la Suisse alémanique et de se tourner vers la Suisse romande".

En septembre 2018, le groupe familial avait réalisé sa plus grande acquisition à l'international avec le rachat du britannique ICB Group. Son objectif: accélérer son développement à l'international. MEEX est la 5ème opération de croissance externe internationale de Verlingue après les acquisitions récentes de S&P en Suisse (2017) et ICB Group à Londres en 2018.

Courtier indépendant, créé en 1997 dans le Canton de Berne, MEEX est un acteur important des risques d’entreprises en Suisse avec près de 60 millions d'euros de primes négociées pour le compte de ses clients, principalement des PME et des entreprises de taille intermédiaire nationales et internationales et des institutions publiques.



De fortes ambitions pour 2022



"Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique 2022 et illustre les ambitions que nous avons pour Verlingue à l’international. Avec MEEX, Verlingue Suisse intègre le top 5 des courtiers en assurances dans un pays et sur un marché extrêmement dynamique au cœur de l’Europe. La mise en commun de nos forces et de nos compétences est une excellente nouvelle pour nos clients, nos partenaires et l’ensemble de nos talents en Suisse", souligne Eric Maumy, directeur général de Verlingue.



Verlingue compte 1.100 collaborateurs et 21 implantations en France, en Grande-Bretagne et en Suisse, il fait état de 2.000 millions d'euros de primes négociées pour le compte de ses clients. Le courtier fait partie du groupe Adélaïde qui opère depuis plus de 85 ans dans le conseil, l'intermédiation, la distribution et la gestion en assurances. Le groupe Adélaïde comprend trois entreprises: Verlingue, Génération et Coverlife.



Le groupe présidé par Jacques Verlingue reste aussi à l'affût d'opportunités en France et dans l'ensemble de l'Europe. Une présence future sur le marché luxembourgeois n'est pas à exclure.