Verkaufsoffene Sonntage abgesagt

(dat/MeM) - Am 20. Januar beginnt in Luxemburg der Winterschlussverkauf. In diesem Jahr wird es während den „Solden“ keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Dies hat der Mittelstandsminister Lex Delles am Donnerstag entschieden. Davon betroffen sind vier Termine: 24. Januar, 31. Januar, 7. Februar und 14. Februar.

„Die Gesundheit der Bürger soll geschützt werden und die Corona-Pandemie soll in Grenzen gehalten werden“, teilt das Ministerium mit.

Handelsverband: „Unverständlich“

Der Handelsverband clc kritisiert die Entscheidung von Mittelstandsminister Lex Delles die gewährten Sonntagsöffnungen zu widerrufen, einschließlich der Daten, die beantragt und noch nicht gewährt wurden.

„Diese Entscheidung ist in mehr als einer Hinsicht unverständlich“, erklärt der clc, der darauf verweist, dass es Sonntagsöffnungen ermöglichen, den Kundenansturm auf einen zusätzlichen Tag zu verteilen, wodurch sich die Kundendichte in den Geschäften verringere. Kunden würden sonntags nun stattdessen in Frankreich einkaufen. „Die Geschäfte in Luxemburg sind gut organisiert und bieten Kunden und Mitarbeitern beste hygienische Bedingungen“, so der clc.



