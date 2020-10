Das US-Unternehmen Borg-Warner hat die Übernahme des in Niederkerschen ansässigen Autozulieferers finalisiert. Der OGBL sorgt sich um die Zukunft der Belegschaft.

Verkauf von Delphi Technologies unter Dach und Fach

(jt) - Der amerikanische Autozulieferer Borg-Warner hat am vergangenen Freitag die Übernahme des Unternehmens Delphi Technologies erfolgreich abgeschlossen. Erst im Februar 2020 war ein Sozialplan für 243 Beschäftigte vereinbart worden. Nun könnten weitere Entlassungen folgen, wie der OGBL fürchtet.

Innerhalb von zehn Jahren sei bei der Belegschaft kontinuierlich gekürzt worden, so die Gewerkschaft in einem Kommuniqué. 2008 beschäftigte Delphi in der Industriezone in Niederkerschen noch 750 Mitarbeiter, 2021 sollen es nur noch 300 sein. Borg-Warner hatte bereits im Winter angekündigt, bestimmte Unternehmenssparten in andere Länder zu verlagern. In Niederkerschen will sich der neue Eigentümer auf den Bereich „E&E- Electrification and Electronics“ konzentrieren.

Der OGBL pocht auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und verlangt von der Geschäftsführung, den verbliebenen Beschäftigten eine Perspektive aufzuzeigen. Die Gewerkschaft suchte in der Sache auch einen dringlichen Termin bei Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) an.

