(las) - Es laufen Verhandlungen mit möglichen Abnehmern, die das Kraftwerk Twinerg wieder in Betrieb nehmen wollen, sagte der Encevo-Generaldirektor Jean Lucius an Rande der Vorstellung des Jahresberichts. Das Kraftwerk steht seit April 2016 definitiv still, geplant war der komplette Abbau. Es gebe aber noch keine Entscheidung, so Lucius.



Die potenziellen Abnehmer würden darauf spekulieren, dass die Twinerg als Reservekapazität dienen könne. Hauptaktionär der Twinerg SA ist der französische Konzern Engie, ArcelorMittal und Enovos sind jeweils mit 17,5 Prozent beteiligt. Die drei Teilhaber hatten die Anlage wegen fehlender Rentabilität geschlossen.