Verhandlung über Sozialplan bei IBM Luxemburg gescheitert

Der LCGB spricht vom Versuch des Managements, die Belegschaft einzuschüchtern. Jetzt ist die Nationale Schlichtungsstelle zuständig.

(mab) - Die Verhandlung eines Sozialplans bei IBM Luxemburg ist vorerst gescheitert. Das Verfahren wurde am 26. März an die Nationale Schlichtungsstelle (NZB) übergeben, wie der LCGB am Mittwoch mitteilte. Eine erste Sitzung vor der NZB wurde für den 2. April angesetzt.

Der LCGB kritisiert, das Management von IBM weigere sich, den Erhalt von Arbeitsplätzen einzubeziehen oder freiwillige Maßnahmen anzubieten, wie einen freiwilligen Austrittsplan oder eine Vorruhestandsregelung. Auch spricht der LCGB in der Mitteilung vom „Versuch des Managements, die Belegschaft einzuschüchtern“.

Entlassung trotz Milliarden-Gewinn

Laut LCGB beschäftigt IBM Luxemburg 313 Mitarbeiter und hat beschlossen, 38 Mitarbeiter zu entlassen. Als Gründe nennt das Unternehmen die Senkung der Betriebskosten und die Umgestaltung des Serviceangebots durch verstärkte Automatisierung.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete IBM Global einen Netto-Betriebsgewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 73,2 Milliarden US-Dollar.

