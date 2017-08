Von Laurent Schmit

Die Gefahr, sich mit der „holländischen Krankheit“ anzustecken treibt die Luxemburger Ökonomen und Statistiker um. Gemeint ist ein Begriff, mit dem „The Economist“ 1977 beschrieb, wie die Ausbeutung der Naturgasreserven zu einem niederländischen Wirtschaftsboom führte, der jedoch der Wettbewerbsfähigkeit anderer Wirtschaftszweige schadete.

Analog zum „Dutch disease“ ist die Sorge demnach, dass in Luxemburg die Finanzbranche so dominiert, dass sie die Gehälter in anderen Branchen beeinflusst, erklärt Arnaud Bourgain, beigeordneter Professor für Ökonomie an der Universität Luxemburg ...