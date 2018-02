(m.r.) - Am Mittwoch hat die Deutsche Polizei einen Online-Händler aus dem Hochwald verhaftet. Er steht unter Betrugsverdacht. Es soll zudem auch Verbindungen nach Luxemburg geben.



Die Justiz- und Polizeibehörden durchsuchten am Mittwoch im Großherzogtum zusammen mit Deutschen Beamten eine Firma des Beschuldigten, die in dem Onlinehandel eingebunden sein soll. Zeitgleich wurden auch die Wohnung und die Geschäftsräume des Unternehmers in Deutschland durchsucht und Geschäftsunterlagen, Computer und Datenträger beschlagnahmt.



Der Staatsanwaltschaft Trier liegen etwa 200 Strafanzeigen vor. Die Kunden des Händlers geben an, über das Internet Mobiltelefone bei dem Unternehmen des Beschuldigten bestellt und bezahlt zu haben. Die Ware sei allerdings nie geliefert worden.