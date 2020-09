Vega-Rakete abgehoben: Satellit aus Luxemburg an Bord

Nach einem Fehlstart und mehreren wetterbedingten Verzögerungen war es in der Nacht auf Donnerstag endlich so weit: Die Vega-Rakete, mitsamt Satellit aus Luxemburg, hob am Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ab.

Nach einem Fehlstart und mehreren wetterbedingten Verzögerungen war es in der Nacht auf Donnerstag endlich so weit: Die Vega-Rakete, mitsamt Satellit aus Luxemburg, hob am Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ab.

Nach mehreren Verschiebungen und einem Fehlstart im Juli war es in der Nacht auf Donnerstag endlich so weit: Die europäische Vega-Rakete hob ohne Zwischenfälle um 2.52 MEZ am Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guyana ab. Mit an Bord der von der Europäsichen Weltraumorganisation (ESA) entwickelten Trägerrakete war unter anderem auch ein Satellit aus Luxemburg.

Insgesamt flog die Vega des europäischen Raumfahrtdienstleisters Arianespace sieben Mikrosatelliten mit einem Gewicht von jeweils zwischen 15 und 150 Kilogramm ins Weltall. 46 sogenannte CubeSats, würfelförmige Kleinsatelliten, waren ebenfall mit dabei. Es war der erste sogenannte „Rideshare-Flug“ einer Vega-Rakete. Bei diesen Flügen werden Satelliten und Sonden mehrerer Auftraggeber zusammen ins All befördert.

Replay of this morning's liftoff for flight #VV16 from Europe's Spaceport in French Guiana at 02:51 BST (03:51 CEST). This @vega_sts carries 53 satellites on the new dispenser called Small Spacecraft Mission Service, or SSMS.



Sämtliche Satelliten wurden bereits in ihrer Umlaufbahn ausgesetzt. Sie befinden sich nun im Orbit, in einer Höhe von zwischen 515 und 530 Kilometern. Der letzte Satellit sei rund 104 Minuten nach Takeoff freigegeben worden, so die ESA in einer Mitteilung am Morgen.

Etwa die Hälfe der 53 Satelliten, die ihren Weg in den frühen Morgenstunden ins All gefunden haben, stammen aus europäischen Ländern.

Der luxemburgische ESAIL-Satellit kurz vor dem Transport zum Weltraumbahnhof. Foto: ESA / Luxspace

Aus Luxemburg war der von LuxSpace gebaute ESAIL-Satellit mit an Bord, der vor allem dafür genutzt werden soll, weltraumbasierte Lösungen für den Seeverkehr anzubieten. Mithilfe des Satellits aus Luxemburg können die Standorte von Schiffen nachverfolgt werden, indem deren Funknachrichten in einem automatischen Identifikationssystem weltweit ermittelt werden können. Dadurch könne man nicht nur zur Sicherheit auf See beitragen, so die ESA, sondern auch die Fischerei und die Einhaltung des Umweltschutzes auf hoher See besser überwachen.

Neben dem luxemburgischen Satellit waren unter anderem auch Satelliten aus Belgien und Spanien mit an Bord. Der Vega-Flug wurde in Teilen von der EU im Rahmen des Programms Horizon 2020 finanziert.

Die Vega-Rakete setzte die Kleinsatelliten in einer Umlaufbahn in Höhe von 515 bis 530 Kilometern Höhe ab. Bild: ESA





