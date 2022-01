Bei Ärger mit Versicherungen kann man sich an die Schlichtungsstelle der ACA wenden.

Schlichtung statt Gerichtsstreit

Valérie Tollet, die Mediatorin für Versicherungen

Bei Ärger mit Versicherungen kann man sich an die Schlichtungsstelle der ACA wenden.

(ndp) - Seit dem 15. November 2021 leitet Valérie Tollet die Ombudsstelle innerhalb der Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand-Duché du Luxembourg (ACA). Sie tritt die Nachfolge von Paul-Charles Origer an, der diese Funktion seit 1997 innehatte.

Valérie Tollet hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften und Steuerrecht und kam 2020 zur ACA. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Steuern in einer Beratungsfirma in Belgien und Luxemburg. Valérie ist für Angelegenheiten im Zusammenhang mit internationalen Nichtlebensversicherungen und Rückversicherungen sowie für verschiedene Arbeitsgruppen der ACA zuständig. Sie berät zu luxemburgischen und internationalen Steuerfragen und vertritt die ACA in der Steuer-Taskforce der UEL.

Versicherung gegen Hochwasser: „Der Teufel steckt im Detail“ Wer sich gegen Hochwasser absichern will, sollte die Versicherungspolice genau lesen, rät die ULC. Sie leistet Betroffenen Hilfestellung,

Die Schlichtungsstelle für Versicherungen ist eine paritätische Instanz der ACA und der ULC (Union luxembourgeoise des consommateurs). Die Rolle der Mediatorin besteht darin, Streitigkeiten zwischen einer Privatperson und einem Versicherungsunternehmen zu prüfen, um in Absprache mit der ULC eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Die Schlichtung erfolgt im Rahmen der Rechtsvorschriften über die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Das Mediationsverfahren richtet sich an alle Personen, die einen Streit über den Abschluss, die Auslegung oder die Anwendung eines Versicherungsvertrags haben, der bei einer in Luxemburg ansässigen Versicherungsgesellschaft abgeschlossen wurde. Sie ist kostenlos, schriftlich und vertraulich. Sie findet außerhalb eines Gerichtsverfahrens statt. Die Mediation ersetzt in keinem Fall gerichtliche Entscheidungen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.