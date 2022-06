US-Behörden haben einen Beschlagnahmebeschluss für zwei Jets von Roman Abramowitsch ausgestellt, die zu „Global Jet Luxembourg“ gehören.

Flotte von Abramowitsch

USA wollen Luxemburger Oligarchen-Jet beschlagnahmen

Dustin MERTES US-Behörden haben einen Beschlagnahmebeschluss für zwei Jets von Roman Abramowitsch ausgestellt, die zu „Global Jet Luxembourg“ gehören. Das dürfte allerdings schwierig werden.

Die US-Behörden haben einen Beschlagnahmebeschluss für zwei Flugzeuge des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch ausgestellt. Dieses Vorgehen betrifft auch eine in Luxemburg registrierte Maschine. Das hat das US-Justizministerium am Montag mitgeteilt.

Die in Luxemburg bei „Global Jet Luxembourg“ registrierte Gulfstream G650ER mit der Kennung LX-RAY gehört dem Unternehmen Clear Skies Flights Limited auf der Insel Jersey, welches wiederum Teil eines umfangreichen Netzwerks von Briefkastenfirmen ist, die Roman Abramowitsch zugeschrieben werden, so die US-Behörde.

Neben der in Luxemburg registrierten Maschine ist auch eine Boeing 787-8 von „Global Jet Luxembourg“ betroffen, die allerdings auf Aruba mit der Kennung P4-BDL registriert ist. Dies geht aus einem Beschlagnahmebeschluss des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York hervor.

Wegen Verstößen im März

Neuer Luxemburger Anbieter für Businessflüge hebt ab Die Coronakrise und auch der Brexit macht den Charterfirmen für Geschäftsflugzeuge zu schaffen - allein am Findel gibt es ein halbes Dutzend davon.

Die Flugzeuge sollen aufgrund wahrscheinlicher Verstöße gegen den Export Control Reform Act (ECRA) und die gegen Russland verhängten Sanktionen beschlagnahmt und eingezogen werden. Unter anderem dürfen in den USA produzierte Maschinen aktuell nicht nach oder innerhalb von Russland betrieben werden. Dies trifft auch zu, wenn die Flugzeuge sich im Besitz oder unter der Kontrolle Russlands oder eines russischen Staatsbürgers befinden. Auch gecharterte oder geleaste Jets fallen unter die Regel.

Konkret sei die Boeing am 4. März 2022 nach Russland geflogen und befindet sich aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die in Luxemburg registrierte Gulfstream wurde am 12. und 15. März 2022 nach Russland geflogen und befindet sich weiterhin dort. Konkret hat das für die Sanktionen verantwortliche Bureau of Industry and Security gegen Abramowitsch eine Strafe in Höhe des doppelten Wertes der Boeing und der Gulfstream verhängt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.