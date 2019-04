Wilbur Ross wird am 10. Mai für einen Arbeitsbesuch in Luxemburg erwartet. Auf dem Programm stehen die Themen Finanzen und Weltraum.

US-Handelsminister Ross zu Gast in Luxemburg

US-Handelsminister Wilbur Ross wird am 10. Mai zu Gast in Luxemburg sein. Das gab die US-Botschaft am Dienstag in einem Kommuniqué bekannt. Ross wird während des Arbeitsbesuchs führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik treffen. Außerdem wird er der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Thema Space Mining beiwohnen.

Die Botschaft zitiert Ross mit den Worten: "Luxemburg ist unter anderem in den Bereichen Finanzen und Weltraum ein wichtiger und weltweit angesehener Akteur. Wir wollen unsere Verbindung zu Luxemburg stärken und ausweiten - eine Verbindung, die auf eine lange Geschichte aus gemeinsamen Werten und auch Opfern zurückgeht."

Auf dem Programm wird auch ein Besuch auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Hamm stehen.